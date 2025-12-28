Cazamos tamales con la pura esencia turrialbeña y saben sabrosos, como hechos con cocina de leña

El segundo episodio del “Cazador de tamales” nos llevó a San Luis de Santo Domingo, en Heredia, a la casa de doña Rebeca Fernández, quien con una receta secreta de Turrialba hace unos sabrosos tamales que nos dejaron encantados.

Doña Rebeca nos confesó que aprendió a hacer tamales gracias a su abuelita, quien nació, se crió y vivió toda su vida en Tayutic de Platanillo, en Turrialba.

“Además de ponerles todos los ingredientes tradicionales a mis tamales, también lleva la receta secreta turrialbeña para que queden más sabrosos”, nos confiesa la azucarera de nacimiento.

Doña Rebeca le pone a la masa un ingrediente secreto turrialbeño que deja los tamales sabrosos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Cuchara turrialbeña

“A mí me encanta que la carne de pollo y de cerdo, que voy a usar en los tamales, lleve muchos olores. Cocino las carnes en olla de cocimiento lento para que suelten bastante y el caldo quede bien delicioso.

“Dejo el caldo con la carne 24 horas y al otro día saco ese caldo para hacer la masa que agarra un sabor delicioso gracias a ese caldo concentrado que lleva: ajo, tomillo, culantro, cebolla, apio, chile dulce. Para darle más sabor a la masa, uso condimento Maggi de pollo o carne, depende de lo que vaya a ser el tamal, además, le pongo el ingrediente secreto”, nos explica.

Ella usa zanahoria, chile dulce, petipoas, garbanzos y arrocito achotado. No es de usar otros ingredientes como pasas, huevo duro o aceitunas, solo si alguien se lo pide y le trae esos otros ingredientes.

Mito: El cerdo eleva el colesterol y es muy graso. Verdad: “En cortes magros y con una dieta equilibrada, no afecta negativamente los niveles de colesterol. Los cortes más magros de cerdo, con bajo contenido de grasa y altos en proteínas, incluyen el lomo, el solomillo y la pierna (o pernil), que a menudo tienen menos del 5% de grasa y pueden ser tan magros como el pollo sin piel”. — CAPORC

“Recordemos muy bien que el gran secreto del tamal es la masa. La masa debe saber rico, tener buen sabor. Eso siempre me lo dejó claro mi abuelita Isabel desde que yo tenía 5 años. En casa me dicen que yo tengo la mano de mi abuela con los tamales y con toda la comida que hago, por eso siempre digo que son tamales turrialbeños”, asegura la azucarera, quien está casada con don Marvin Montoya y tienen 3 hijos ya grandes.

Le encanta hacer tamales de pollo y de cerdo porque su familia se los come por igual. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Usa maicena

Entendemos que cada cuchara es diferente; sin embargo, nos sorprendió cuando la tamalera nos contó que ella a la masa no le pone puré de papa sino que le pone maicena para que cada tamal quede bien suave. “La masa no crece mucho, pero queda suavecita, que es lo que a mí me gusta. Eso sí, siempre con arroz achotado. Mi abuela le echaba ciruelas al tamal, a mí no me gusta”.

En esa ollona que le regaló Maggi, hizo los tamales que probamos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

La abuelita también le enseñó a poner hojas de tamal al fondo de la olla en la cual va a cocinar los tamales, ya que eso le ayuda a darle un saber más casero, casi como cuando se hacen a la leña.

No es paja, vieran que tamales más sabrosos, nos dejó con la boca abierta y la llenamos de buen tamal turrialbeño.

Tremendo milagro

Randall Vásquez, líder de BrandVoice Grupo Nación, nos habló sobre “Cazador de tamales”.

Mito: ¿El pollo amarillo es más sano? “No. El color no tiene nada que ver con la calidad o la frescura. La diferencia en el tono puede deberse simplemente a variaciones en la alimentación de las aves. Ambos son igual de seguros y nutritivos. El color cambia. La calidad, no". — CANAVI.

“Lo que buscamos fue compartir con familias, con hogares, esas tradiciones tan ticas que no queremos se pierdan jamás.

Cada tamal lleva la pura esencia turrialbeña y el amor que su abuelita le enseñó a poner cada vez que cocina. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Acompañar verdaderas mujeres tamaleras que le ponen sabor, amor, familia, tradición y espíritu de compartir, de compartir la mesa que es lo que nos distingue como costarricenses.

“Doña Rebeca, quien tiene 40 años, nos recibió de pie. Subió y bajó como 50 gradas que son las que llevan a su casa. Nosotros no vimos nada diferente en eso ya que pensamos que es parte de lo normal en la vida de esta tamalera turrialbeña; sin embargo, es todo lo contrario, nos contó que solo Dios la tenía en pie ya que hace dos meses la operaron de la columna”.

Mientras compartíamos hacer tamales con doña Rebeca entendimos que es una guerrera. Antes de ser operada de la columna el doctor que la atendió le dijo varias veces que debía tener muy claro que jamás iba a volver a caminar.

Doña Rebeca está en pie a pesar de que hace dos meses la operaron de la columna. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“No habían pasado ni 24 horas de mi operación de columna y llegó el doctor a verme, me dijo que si caminaba me daba la salida, le pedí ayuda para levantarme y comencé a caminar. Cuando me levanté comencé a llorar.

“En casa mi familia ya me había comprado una silla de ruedas, por eso cuando caminé no paraba de llorar. El doctor me dijo que ya, que tampoco me parara tanto, que debía acostarme, pero le dije que no, que necesitaba caminar para confirmar que no estaba soñando”, recordó y a partir de ahí sí usa bastón porque sigue en recuperación, pero la silla de ruedas está tirada en el puro fondo de la casa… “¡Gracias a Dios!”, agregó ella.

Deliciosos los tamales con un saborcito a la leña que nos impresionó. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Seguimos nuestra cacería, el primer episodio fue en Coronado, este segundo en Heredia, nos leemos en el tercero que nos llevó a Desamparados.