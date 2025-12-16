Organizan tamaleada buenísima para agradecer la labor de los cruzrojistas y vivir una Navidad con propósito

Presentado por: MAGGI

La comida tiene el poder de conectar a las personas, al reunirlas alrededor de la mesa. La tradición navideña de hacer tamales no es la excepción, pues convoca a familias, amigos y generaciones alrededor de la cocina. Este año, Nestlé - por medio de su marca MAGGI- lleva ese espíritu de conectar, compartir y reconocer a través de la comida a un lugar donde la Navidad toma otro significado: la Benemérita Cruz Roja Costarricense.

Mientras miles de hogares se preparan para celebrar, cientos de cruzrojistas continúan en servicio día y noche. En diciembre de 2024, la institución reportó 41.213 emergencias atendidas; solo el 24 de diciembre acudió a 1.468 incidentes, más de uno por minuto.

Elizabeth Valverde, gerente de Asuntos Públicos y Corporativos de Nestlé Costa Rica, junto a José Zúñiga (izquierda), director de Cooperación, y Jim Batres (derecha), subgerente operativo, ambos de la Cruz Roja Costarricense, durante la entrega de kits y tamales para los cruzrojistas. (MAGGI/MAGGI)

Con el objetivo de reconocer esa labor silenciosa y esencial, Maggi, en el marco de su campaña MAGGI & YO JUNTOS ES BUENÍSIMO, reunió a un grupo de creadores de contenido en el Centro Culinario AMURA, en Tibás, para participar en una “Tamaleada Buenísima” con el propósito de preparar y compartir tamales, aún calientes, con los cruzrojistas de guardia en la sede del cantón.

(Maggi/Maggi)

“En Maggi creemos en el poder de una comida deliciosa para conectar a las personas y para crear juntos momentos buenísimos, y ese es el corazón de nuestra nueva campaña MAGGI & YO JUNTOS ES BUENÍSIMO. Este pequeño acto refleja ese espíritu de agradecimiento y empatía que debemos promover siempre, y más aún en estas fechas; y qué mejor que hacerlo con quienes atienden emergencias mientras la mayoría celebra las fiestas de fin de año”, afirmó Yeiry Moreno, gerente de MAGGI para Costa Rica.

“Para la Cruz Roja Costarricense, gestos como este representan un verdadero respaldo a la labor humanitaria que realizamos todos los días. Nuestros equipos permanecen en servicio continuo, inclusive en las fechas más especiales para las familias costarricenses, y recibir este reconocimiento nos motiva a seguir cumpliendo con nuestro compromiso de proteger la vida y brindar ayuda sin distinción”, expresó Jim Batres, subgerente operativo de la Cruz Roja Costarricense.

(Maggi/Maggi)

La gratitud se comparte

En total, se entregaron tamales a los cruzrojistas de Tibás y de la sede Central. Adicionalmente, se donaron kits con productos Maggi fáciles de preparar, para que los 132 comités de la Benemérita en todo el país puedan consumirlos en sus sedes durante las horas de servicio, destacó Moreno.

Con esta iniciativa, Nestlé reafirma su propósito de mejorar la calidad de vida a través del poder de los alimentos.