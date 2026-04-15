Expo Automotriz 2026 rompe el esquema y convierte abril en el mes de la industria automotor

Presentado por: Expo Automotriz

La Expo Automotriz 2026 se perfila como un punto de encuentro clave para el sector automotor en Costa Rica. Más allá de una exhibición tradicional, el evento apuesta por convertirse en una plataforma de conexión, actualización y crecimiento, donde confluyen marcas, distribuidores, proveedores y profesionales de la industria.

A diferencia de otras ferias, esta no estará enfocada en la venta de vehículos. Su propuesta gira en torno a generar oportunidades de negocio, promover alianzas estratégicas y presentar innovaciones que impulsen el desarrollo del sector.

Para esta edición, la organización da un paso adicional al integrar oficialmente el sector motociclista, lo que amplía el alcance de la experiencia y suma nuevos actores a la dinámica de la industria.

Durante los tres días de actividades, los asistentes podrán interactuar con expositores internacionales invitados por distintas marcas. Además, se contará con la participación de Sergio Largo Pulido, reconocido en el ámbito del enderezado y la pintura automotriz.

La agenda incluye actividades especializadas y demostrativas. Tanto el sábado como el domingo, se llevará a cabo una práctica oficial de motovelocidad.

La exhibición también contemplará vehículos de alto rendimiento, incluidos dos autos que compiten en el Campeonato Nacional de Automovilismo, así como un simulador profesional de pista y propuestas dirigidas a toda la familia. Como parte de estas actividades, los niños menores de 8 años recibirán entradas para la próxima fecha del campeonato, prevista para el 3 de mayo en Parque Viva.

Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales en Facebook e Instagram o comunicarse al 6008 1818.