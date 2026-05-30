ekono abre en Santa Ana una tienda donde comprar también se convierte en experiencia

Presentado por: ekono

Tiendas ekono abre las puertas de su tienda número 41 en el país con un concepto pensado para que las familias del oeste de San José vivan una experiencia de compra mucho más completa. Además de encontrar moda, artículos para el hogar y sus conocidos precios WOW, las personas también podrán hacerse manicure, disfrutar de un café tranquilamente o simplemente recorrer un espacio más moderno y cómodo mientras realizan sus compras.

Sebastián Núñez, gerente de mercadeo de ekono.

El nuevo punto de venta, ubicado en Santa Ana Trade Center sobre la Ruta 27, abrió este viernes 29 de mayo con más de 2.200 metros cuadrados dedicados a moda, hogar, belleza y distintas categorías para el consumo diario.

La propuesta destaca por un formato distinto al tradicional y una experiencia integral que reúne categorías como moda, hogar, decoración, belleza, mascotas y consumibles. Además de encontrar ropa, accesorios y artículos para el hogar con los llamados “precios WOW”, los visitantes también pueden disfrutar de una cafetería dentro de la tienda, acceder a servicios de belleza como manicura y tratamientos estéticos, e incluso realizar compras en la farmacia La Bomba, que también forma parte de este nuevo espacio comercial.

La cafetería de ekono busca ofrecer un espacio más cómodo y relajado para que las personas puedan disfrutar

“Esta nueva tienda representa la evolución de ekono hacia una experiencia más integral, moderna e innovadora, manteniendo siempre nuestro compromiso de ofrecer ahorro, calidad y moda al mejor precio”, explicó Sebastián Núñez, gerente de mercadeo de ekono.

El nuevo centro de belleza de ekono forma parte del concepto integral de la tienda, donde las personas pueden disfrutar servicios estéticos mientras realizan sus compras.

Por su parte, Vivian Conejo, directora de compras y logística internacional de ekono, recalcó la intención de convertir la visita a la tienda en una experiencia más completa y prolongada para las familias.

Vivian Conejo, directora de compras y logística internacional de ekono

“Queremos que vengan y se diviertan. Hombres y mujeres van a poder hacerse las uñas, cortarse el pelo y disfrutar de la cafetería. Estamos muy emocionados con este concepto porque la idea es que las personas se sientan a gusto dentro de nuestra tienda”, comentó Conejo.

Sebastián Núñez, gerente de mercadeo de ekono, y Vivian Conejo, directora de compras y logística internacional de ekono,

Con esta apertura, ekono apuesta por un formato más moderno y dinámico, donde las personas no solo lleguen a comprar, sino también a disfrutar de un espacio pensado para pasar más tiempo, conocer nuevas colecciones y acceder a distintos servicios en un solo lugar.

Otro de los elementos que distingue esta apertura es la constante rotación de productos y colecciones, ya que aproximadamente cada 15 días ingresará nueva mercadería, con énfasis en variedad y tendencias actuales.

“Acá pueden encontrar todo lo que ocupen. Si nos visitan cada dos semanas van a encontrar ropa nueva. Las mujeres que se den una vueltita encontrarán colecciones súper lindas, actuales y modernas, todo con precios increíbles”, indicó Conejo.

Las nuevas colecciones de ropa de ekono destacan por su variedad y estilo moderno.

La nueva tienda también representa una apuesta por continuar fortaleciendo la presencia de la marca en una de las zonas comerciales de mayor crecimiento en el país.

Uno de los aspectos que más destaca de ekono es que se trata de una empresa de capital 100% costarricense. Además, esta nueva tienda genera oportunidades laborales para 28 personas de distintos perfiles, incluyendo mujeres, jóvenes y personas mayores de 35 años, como parte de los programas de empleabilidad que impulsa la compañía.

El corte de cinta marcó la apertura oficial de la tienda número 41 de ekono en el país, ubicada en Santa Ana Trade Center sobre la Ruta 27.

Con esta apertura, ekono continúa fortaleciendo su presencia en el oeste de la capital con una propuesta que busca ir más allá de las compras tradicionales. La tienda ya se encuentra abierta al público en Santa Ana Trade Center y se decanta por combinar moda, entretenimiento, servicios y ahorro en un mismo espacio.