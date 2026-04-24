Corporación Megasuper se une al Banco de Alimentos para trabajar por una Costa Rica sin hambre

Presentado por: Corporación Megasuper

Corporación Megasuper anuncia el inicio de una alianza estratégica con el Banco de Alimentos de Costa Rica, con el objetivo de contribuir en la lucha contra el hambre en el país.

Como parte de su estrategia de Sostenibilidad en acciones ASG, Megasuper pondrá a disposición de los costarricenses sus supermercados como centros de recolección de alimentos de primera necesidad, los cuales serán canalizados por el Banco de Alimentos para beneficiar a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad.

David Salazar, presidente de Megasuper, destacó que esta iniciativa responde al compromiso de la compañía con la sostenibilidad y su propósito como empresa. “Somos un supermercado, nuestra razón de ser es ofrecer alimentos y artículos de primera necesidad para las familias. Por eso, la alianza con el Banco de Alimentos refleja plenamente quiénes somos y el impacto que queremos generar en la sociedad”, señaló.

(Lilly Arce/Lilly Arce)

Por su parte, María Alexandra Bolaños Ocampo, coordinadora de Sostenibilidad y Ambiente, resaltó que este esfuerzo forma parte del trabajo que la organización ha venido impulsando para alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Con esta alianza contribuimos directamente a los ODS 1, 2 y 3: fin de la pobreza, hambre cero y salud y bienestar. Esto representa un paso importante en nuestra ruta hacia una operación cada vez más sostenible”, afirmó.

Salomé Zúñiga, gerente de mercadeo de Megasuper, explicó que el convenio va más allá de habilitar puntos de recolección, ya que la empresa también realizará donaciones directas de productos esenciales como granos básicos y alimentos enlatados, además de implementar una campaña informativa en tiendas para incentivar la participación de los clientes.

Salomé Zúñiga, gerente de mercadeo de Megasuper. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Este es solo el inicio. Hemos diseñado un plan para realizar donaciones de forma periódica e involucrar activamente a nuestros clientes en esta causa. Iniciamos con 42 puntos de recolección y, en una segunda etapa, alcanzaremos los 84 supermercados en todo el país”, indicó Zúñiga.

Con esta iniciativa, Megasuper reafirma su compromiso con las comunidades donde opera, promoviendo acciones concretas que generan impacto positivo y contribuyen a construir una Costa Rica más solidaria.

(Lilly Arce/Lilly Arce)

Qué es el Banco de Alimentos Copiado!

El Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro (ONG), que se dedica a recibir donaciones de las empresas privadas para poder proporcionar alimentos y productos de primera necesidad a personas que se encuentran en situaciones de pobreza extrema.

Su principal meta es combatir el hambre en el país, recibiendo alimentos y productos de primera necesidad que las empresas donan, para distribuírselo a las organizaciones sociales y comunitarias aliadas que apoyan a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.

Aura Chacón Madrigal, jefa de alianzas corporativas del Banco de Alimentos, durante la presentación del convenio con Megasuper. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Alimentos para la humanidad Copiado!

De acuerdo con las Naciones Unidas, la seguridad alimentaria es un pilar clave para el desarrollo sostenible, ya que incide directamente en la reducción de la pobreza, la salud y el bienestar de las poblaciones. No obstante, factores como el cambio climático, los conflictos y las desigualdades han incrementado los desafíos en el acceso a alimentos adecuados. En este contexto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre Cero) busca garantizar una alimentación suficiente y nutritiva para todos, destacando la importancia de articular esfuerzos entre sectores para generar soluciones sostenibles.

Algunos datos de la pobreza en Costa Rica Copiado!

Según datos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2025, la situación de la pobreza en el país es la siguiente:

Pobreza Total (15,2%): Afecta a unos 286.000 hogares y 915.000 personas.

Afecta a unos 286.000 hogares y 915.000 personas. Pobreza Extrema (3,8%): Indica una reducción drástica de la incapacidad para costear la canasta básica.

Indica una reducción drástica de la incapacidad para costear la canasta básica. La línea de pobreza para 2025 se situó en ₡127.150 por persona en la zona urbana y ₡98.716 en la rural.