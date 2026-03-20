adidas presenta la nueva camiseta Away de Costa Rica: un homenaje a la naturaleza y al espíritu social del país

Presentado por: adidas

adidas presenta oficialmente la nueva camiseta Away de la Selección Nacional de Costa Rica, disponible a partir del 20 de marzo. Esta nueva pieza representa un tributo a la naturaleza exuberante del país y a la forma única en que los costarricenses viven y comparten su identidad.

El diseño de la camiseta toma inspiración directa de los patrones naturales de la biodiversidad costarricense, incorporando elementos gráficos como hojas tropicales y la figura del tucán, una de las aves más emblemáticas de la región. Este animal simboliza la comunicación, la sociabilidad y la conexión entre las personas, valores profundamente ligados al estilo de vida costarricense.

La camiseta Away de Costa Rica destaca por su diseño inspirado en la naturaleza del país, con gráficos que evocan hojas tropicales y uno de sus símbolos más reconocidos: el tucán. (adidas/adidas)

La propuesta visual se construye a partir de un patrón dinámico y artístico que mezcla naturaleza, movimiento y energía, generando una estética moderna que refleja la riqueza cultural y natural del país.

Entre los elementos gráficos destacados del diseño se incluyen:

Patrones inspirados en hojas tropicales, representando la biodiversidad de Costa Rica.

Ilustraciones del tucán, símbolo de comunicación, sociabilidad y alegría.

Un diseño gráfico repetitivo y orgánico, que transmite movimiento y vida.

Una paleta visual fresca y contemporánea, que conecta con la esencia

natural del país.

Más allá de su diseño, la camiseta incorpora tecnología de alto rendimiento adidas, pensada para brindar transpirabilidad, comodidad y libertad de movimiento, permitiendo que jugadores y aficionados disfruten de la prenda tanto dentro como fuera de la cancha.

Esta nueva camiseta visitante no solo viste a la Selección Nacional; también representa la conexión entre naturaleza, cultura y comunidad que caracteriza a Costa Rica. En palabras de la marca, “esta camiseta celebra la naturaleza, la energía y la forma en que los costarricenses conectamos entre nosotros y con nuestro entorno. Es una pieza que representa identidad, orgullo país y una manera auténtica de expresar quiénes somos.”

La nueva camiseta visitante de la Selección Nacional de Costa Rica, presentada por Adidas, ya está disponible desde hoy en tiendas y distribuidores autorizados. (adidas/adidas)

La nueva camiseta Away de Costa Rica estará disponible a partir del 20 de marzo en tiendas adidas, distribuidores autorizados y en adidas.com.