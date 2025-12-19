Madre e hija hacen los tamales más sabrosos de Coronado con su receta secreta

“Cazador de tamales” es el especial navideño que nos llevó a cuatro hogares costarricenses en busca del tamal más sabroso.

Serán cuatro capítulos que usted podrá ver en nuestras redes sociales a partir de este jueves 18 de diciembre.

El primer capítulo nos llevó hasta San Antonio de Coronado. Nos abrieron la puerta de su hogar doña María Luisa Herrera y su hija Lilliam Herrera. La receta para los tamales tiene más de 60 años de estar en la familia y la aprendío doña María Luisa, quien es orotinense de la pura cepa, pero con algunos añitos viviendo en Coronado.

Doña María Luisa (izquierda) y su hija Lilliam nos abrieron las puertas de su hogar para compartir la tamaleada con nosotros. (Nohelia Meléndez/Nohelia Meléndez)

“Tengo casi 88 años. Nací y crecí en Cuatro Esquinas de Orotina. Aprendí a hacer tamales en la zona sur, en Coto 47, una vecina me enseñó. Conforme pasaron los años yo he ido mejorando la receta, metiéndole saborcito orotinense y mucho amor.

Receta secreta

“La receta de estos tamales es especial y secreta. Ya la he ido transmitiendo a mi hija y mis nietas. No la tengo apuntada en un papel, la tengo en la cabeza y ahora ya ellas también la saben, también mis hermanas”, nos comenta doña María Luisa mientras iba alistando todo para la tanda de tamales.

Por dicha no llegamos con las manos vacías, Maggi, Refisal, Canavi y Caporc, nos colaboraron para darles lindos regalitos como esa ollota que ven en la foto. (Nohelia Meléndez/Nohelia Meléndez)

¿Qué debe tener un tamal para que esté sabroso? “El secreto del tamal es la masa, debe estar bien arregladita, que quede suavecita y muy sabrosa, que se le sienta ese especial sabor a tamal. A un buen tamal se le puede echar de todo, la ciencia es que la masa sepa bien rica”, nos responde la abuelita de casi 88 años.

Los ingredientes listos para iniciar la sabrosa tamaleada en el primer episodio de "Cazador de tamales". (Nohelia Meléndez/Nohelia Meléndez)

“La receta de mamá yo la tengo bien aprendida y también se la voy enseñando a mis hijas. Ya ellas me llaman para saber cómo va la receta, cuánto de esto le echo y cuánto de lo otro, cuánta Refisal y cuánto de condimentos Maggi. Ya la sabemos y la ponemos en práctica”, asegura doña Lilliam.

Doña María Luisa mezcló la receta de Coto 47 con su saborcito de Orotina y algo de Coronado. Su hija, Lilliam, ya conoce esa receta. (Nohelia Meléndez/Nohelia Meléndez)

“Dura” misión

A nosotros en La Teja, mientras doña María Luisa y doña Lilliam alistaban tamales, nos pusieron a trabajar, nos hicieron los gerentes generales del departamento de cortar las amarras, o sea, háganse para una esquinita y no estorben.

Todos sabemos que cuando a uno en una tamaleada lo ponen a cortar amarras es porque estorba en todos lados y así uno se está quedito sin molestar.

Nos pusieron a cortar amarras y cumplimos la labor al pie de la letra. (Nohelia Meléndez/Nohelia Meléndez)

A lo largo de los cuatro capítulos sí nos tocará la “durísima” tarea de probar los tamales y tener que dar, al final, un ganador; sin embargo, les podemos garantizar que a cada casa que fuimos los tamales estaban exageradamente sabrosos y lleniticos de amor.

Doña María Luisa nos pasó un buen santo para aquella señoras que por alguna razón la masa se les pasa de sal o de consomé.

Gran consejo

“Pueden echarle puré de papa a la masa y así le devuelven el sabor exacto. Siempre arreglo la masa con puré de papa, con buena sustancia de cerdo y de pollo para que quede bien sabrosa, además, le echo el ingrediente secreto”, explica la abuelita.

Doña Lilliam echa las primeras piñas para arrancare la cocinada. (Nohelia Meléndez/Nohelia Meléndez)

Randall Vásquez, líder de BrandVoice Grupo Nación, nos comentó sobre “Cazador de tamales”.

“Lo que buscamos fue compartir con familias, con hogares, esas tradiciones tan ticas que no queremos se pierdan jamás.

“Acompañar verdaderas mujeres tamaleras que le ponen sabor, amor, familia, tradición y espíritu de compartir, de compartir la mesa que es lo que nos distingue como costarricenses”.

Pasamos una mañana superagradable con esta familia coronadeña. Los tamales mezclaron la cuchara de Orotina, Coto 47 y Coronado.

Doña María Luisa no aflojó ni un segundo, fue una maquinita haciendo tamales. Ya casi cumple 88 años. (Nohelia Meléndez/Nohelia Meléndez)

“Se puede mejorar una receta durante años, pero el principal ingrediente de un tamal es el amor. Yo lleno mis tamales de amor, por eso quedan así como los acaba de probar usted, sabrosos”, comenta con seguridad doña María Luisa.

Es cierto, probamos los tamales y, primero, olían sabrosísimos, segundo, sabían a gloria. Desde el primer capítulo nos la pusieron durísimo para la decisión final del tamal sabroso.

Nada más vean la cara que hicimos de lo sabroso que estaba el tamal. Demasiado buenas doña María Luisa y doña Lilliam para hacer tamales ¡Sabrosos! (Nohelia Meléndez/Nohelia Meléndez)

Agradecidos con doña María Luisa y doña Lilliam por darnos hasta un jarrón de café que estaba más que delicioso. Nos leemos en el segundo capítulo.