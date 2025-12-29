Millones del segundo sorteo de Consolación quedaron en manos de puros jóvenes

¿Usted se imagina haberse pegado 60 millones de colones antes de tener 35 años? Pues eso le pasó a una joven de Grecia que por agüizote a la edad de un familiar compró el 35 y se hizo millonaria.

La Junta de Protección Social (JPS) ha confirmado este lunes 29 de diciembre los lugares y algunos de los ganadores, eso sí, sin nombre, del primer premio en importancia del segundo premio del sorteo extraordinario de Consolación.

Jóvenes menores de 40 años son los primeros ganadores del segundo sorteo de Consolación de la JPS. (JPS/Cortesía)

La carajilla millonaria de Grecia le dijo a la JPS que usará la platica para construirse una casa. Hasta sabía nos salió la ganadora.

Otro carajillo, un menor de 30 años, también de Grecia, compró un pedacito del 35 con la serie 794 y se ganó 30 millones de colones. Dice que lo aprovechará en su salud.

Seguimos con los colágenos, un menor de 35 años de Puntarenas se ganó ¢12 millones gracias a los dos pedacitos que compró del segundo premio en importancia (número 44 con la serie 704) porque a su papá siempre le ha gustado ese número.

El principal premio del segundo de Consolación, ¢300 millones, se vendió en Grecia y Naranjo; el segundo en importancia, de ¢60 millones, en Orotina y el tercero, de ¢25 millones en Coronado y Desamparados.

El Acumulado también salió el pasado domingo 28 de diciembre. (Captura de pantalla JPS /La Nación)

Gordo Navideño

Asegura la JPS que del Gordo Navideño 2025 ya se cambiaron ¢1.094 millones. Recordemos que el premio mayor no se vendió.

Del primer sorteo del Consolación ya se cambiaron ¢2.223 millones. Una señora entre 61 y 65 años cambió tres pedacitos del primer premio del primer sorteo de Consolación, ¢60 millones. La lotería la compró en Heredia. Quiere ahorrar y compartir con su familia.

Acumulado millonario

Un hombre entre 51 a 55 años, compró tres fracciones del Acumulado: Lo compró en San José, le gusta mucho el número, siempre lo juega y lo va a invertir en el estudio de sus hijos. Se ganó ¢42,5 millones.

“El Acumulado se vendió en San José. 13 pedacitos fueron vendidos y 17 fueron devueltos por los vendedores de lotería, por lo que el monto correspondiente a estas últimas pasa a formar parte del gran acumulado de la JPS.

“De esta manera, el acumulado para el primer sorteo de Lotería Nacional del próximo domingo 4 de enero de 2026 iniciará en ¢100 millones, a los que se suman ¢240 millones, para un total de ¢340 millones de colones.

Los sorteos de lotería vuelven el próximo 4 de enero, y los chances se juegan otra vez el próximo martes 6 de enero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los sorteos de lotería vuelven el próximo 4 de enero, y los chances se juegan otra vez el próximo martes 6 de enero.

El 29 y 30 de diciembre se realizan los tres sorteos de lotería electrónica en sus horarios habituales.

El 31 de diciembre de 2025, los sorteos electrónicos son a las 12 m.d. y a las 5 p.m. Nuevos Tiempos, Lotto y Tres Monazos.

El 1 de enero no hay sorteos y el 2 de enero regresan los sorteos en su horario habitual.