Quedó bien repartida: en estos lugares se vendieron los números ganadores de la última lotería del año

Estos son los premios del segundo sorteo de consolación de la JPS, de este domingo 28 de diciembre. (Facebook JPS/La Nación)

La suerte se movió por varias zonas del país este domingo, cuando la Junta de Protección Social (JPS) celebró el Sorteo Extraordinario Segundo de Consolación, el último de la Lotería Nacional del año, en el que se repartieron 100 premios.

El premio mayor, correspondiente al número 35 con la serie 794, que paga ¢900 millones por entero en tres emisiones, se vendió en Grecia y Naranjo de Alajuela, dejando nuevos millonarios en esas comunidades.

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio

El segundo premio, con el número 44 y la serie 704, que reparte ¢180 millones en tres emisiones, cayó en Puntarenas y Orotina, mientras que el tercer premio, número 02 con la serie 466, que paga ¢75 millones en tres emisiones, se vendió en Desamparados y Vázquez de Coronado.

Además, durante el sorteo se jugó el acumulado, donde salió la bolita con el número 46 y la serie 536, premio que paga ¢425 millones de colones, distribuidos en tres emisiones de 10 fracciones.

La JPS recordó que este sorteo extraordinario repartió un total de 100 premios, cerrando el año con una distribución que tocó varias provincias del país y dejó sonrisas en distintos rincones de Costa Rica.