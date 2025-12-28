Padre Sergio Valverde desde Guatemala: “El hambre no tiene religión, nacionalidad ni color político”

En Ciudad de Guatemala, específicamente en el auditorio san Juan Pablo II que estaba a reventar de niños, el padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo cerró las fiestas navideñas en Centroamérica para pequeñitos de escasos recursos.

Con tremenda alegría el padre agradeció a todos los que hicieron posible que miles de niños en la región pudieran disfrutar de un día lleno de comidita, juegos, regalitos y diversión.

Familias enteras guatemaltecas comenzaron a llegar desde tempranas horas del domingo 28 de diciembre. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

“Cubrimos miles de niños en cada país. Labor cumplida. Hemos hecho tan solo lo que teníamos que hacer. Agradezco a empresas, iglesias, organizaciones sociales, iglesias católicas y no católicas, todas por igual.

La gran fiesta para los niños en Ciudad de Guatemala arrancó desde las 9 de la mañana. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

“El hambre no tiene religión, nacionalidad, ni color político. Todos somos uno, la familia de Dios. Gracias a todos los que nos ayudaron: obispos, sacerdotes, pastores, empresas. Hemos venido a unir una Centroamérica”, nos contó el padre desde Ciudad de Guatemala.

Hubo filas para entrar al auditorio san Juan Pablo II en Ciudad de Guatemala. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Las fiestas para niños de escasos recursos en la región comenzaron con la de Honduras el pasado 12 de diciembre, un día después, Obras del Espíritu Santo viajó a El Salvador, el 24 de diciembre, en Nicaragua, recibieron todos los regalitos que se enviaron; no hubo presencia del padre Sergio por la realidad política que viven los nicaragüenses.

El padre Sergio sostuvo la imagen del niñito Jesús para compartirla con los niños chapines. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

El pasado sábado 27 de diciembre se vivió la primera fiesta en Guatemala, en Totonicapán y este 28 de diciembre se cierra en Ciudad de Guatemala. Hablamos de un diciembre lleno de actividades, viajes por aire, tierra y mar para alegrar pequeñitos en Costa Rica y el resto de la región.

Desde que llegaban, los pequeñitos eran recibidos con alimentación, payasos y alegría. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

“Terminamos felices: cansados, apaleados, asoleados, bajo lluvia, con unos climas de frío desesperante como en Totonicapán a 8 grados de temperatura y en Ciudad de Guatemala un calor de casi 30 grados, pero con alegría… Labor cumplida”, agregó el sacerdote con tremenda sonrisa.

Antes de cualquier cosa, primero llenar la pancita, así fue con todos los presentes. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Además, sacerdote tico recordó que las fiestas navideñas para los niños en riesgo social cumplen 25 años este año e invitó a todos a que nos unamos a ayudar porque se necesitan demasiadas manos y usted puede hacerlo desde ya al SINPE Móvil 8959-2020.

Los buses llegaron desde diferentes partes de la capital guatemalteca. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Tremenda celebración

El padre Sergio Valverde celebró la segunda fiesta navideña en Guatemala

Pudimos ver la transmisión en vivo que hizo Obras del Espíritu Santo en sus redes sociales y la verdad nos queda claro que al padre Sergio lo quieren en Guatemala tanto como en Costa Rica, igual pasó en El Salvador y Honduras.

El padre compartió con las botargas, payasos, niños y adultos chapines. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Al igual que en las fiestas navideñas hechas en Tiquicia, las celebraciones centroamericanas tienen un lema principal: “¡Jesús: a tus niños los cuida tu iglesia!”.

Causó tremenda alegría esta botarga de Jesús la cual fue abrazada por todos los niños. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

La última fiesta para niños comenzó a eso de las 11 de la mañana con una oración. Como es tradición en Guatemala los niños compartieron con una imagen del niñito Jesús que alzó el padre Sergio y paseó por todo el recinto.

No solo se recibieron los niños sino también sus familias. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Con un Padre Nuestro y un Ave María, el sacerdote compartió el evangelio con los niños a quienes también les bendijo con una oración mientras una chiquita alzaba la imagen del Niñito. El padrecito cargaba un bolso hecho con tejidos típicos guatemaltecos que decía Guatemala.

El padre Sergio compartió con cientos de niños guatemaltecos. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor. Que el Señor esté con ustedes”, rezó el padre y acto seguido bendijo a todos, deseó feliz Navidad. Los niños continuaron buscándolo para tomarse fotos.

En Costa Rica

En nuestro país la primera fiesta fue el 15 de diciembre en Upala, dos días después, el 17, en la Isla de Chira y Puntarenas y el 21 de diciembre fue la fiesta navideña más grande de todas en el Estadio Nacional.

Nos confirma el sacerdote que todavía le queda una fiesta más por realizar, la de Alto Telire en Limón la cual no se pudo realizar el pasado 19 de diciembre por el clima. El padrecito debe llegar en helicóptero y no ha sido posible, pero cuando el clima ayude, de inmediato, se hace la celebración.

Los pequeñitos estaban muy alegres porque recibieron un regalito navideño. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

“Todo se hace en nombre de Dios. Aquí no hay nombres solo amor para los niños gracias a la unión de muchas manos”, concluye el padre Sergio.

La gente de todas las edades pedía fotos con el padre Sergio. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

