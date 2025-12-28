De hacer filas en Zapote a brillar en Pedregal: la historia del famoso “Superman”

Isaac Rodríguez, conocido como “Superman”, es uno de los rostros más reconocidos en las corridas de toros de Pedregal.

El vecino de Turrialba volvió al redondel este jueves 25 de diciembre y lo hizo por la puerta grande, ganando el segundo lugar de Toros del 6 y la medalla al mejor improvisado del día.

Su pasión por el ganado es herencia familiar; es dueño de una lechería y ganado de engorde, siguiendo los pasos de su abuelo y su padre.

“Desde pequeñito yo traigo eso. Mis ancestros, mi abuelito, que en paz descansa, él fue el fundador del matadero en Turrialba. Mi papá siempre ha tenido ganado, vivíamos entre ganado”, dijo.

Un inicio difícil

El camino de “Superman” no fue fácil. En 2017, tenía que hacer filas enormes en Zapote y muchas veces no lo dejaban entrar. Hoy, la realidad es otra.

“Fue muy complicado. Llegué un par de veces a hacer filas enormes en Zapote. Una vez logré entrar, la otra no me dejaron. Fue frustrante para mí”, dijo.

Sin embargo, todo cambió cuando “La Negra” lo vio y creyó en él.

“Fue complicado llegar a hacer filas enormes y hoy por hoy ver a esas personas que están aquí, que en su momento me cerraron las puertas, me lo agradecen de buena manera. Nada es fácil, pero cuando se trae la perseverancia alcanza”, dijo el valiente, quien agregó que el toro más complicado que ha enfrentado en el redondel es El Hechicero.

Otro momento difícil que atravesó es una fractura en la clavícula que lo dejó fuera de sus actividades entre 4 y 6 meses.

“Un hueso estaba casi expuesto. Fueron meses complicados; tuve que ir a terapias en el Instituto Nacional de Seguros (INS). Don Roberto (Camacho) y doña Estrella (León) estuvieron atentos. (...) Fue muy doloroso porque cuando yo giraba la cabeza, cuando estornudaba o lo que sea, dolía mucho”, contó.

Mientras él se recuperaba, un muchacho le ayudó a cortar el pasto y cuidar la finca. Cuando ya estaba en buenas condiciones, volvió al redondel.

Para él, las corridas del 2024-2025 fueron las mejores experiencias, especialmente, porque lo premiaron como el tercer mejor torero a nivel nacional.

Sin descanso

Ser torero improvisado es solo una faceta de su vida. Isaac mantiene una disciplina férrea durante todo el año.

“Es un sacrificio de todo. Trabajo durante todo el año en la lechería. Me levanto a las 4:15 a.m. A las 8:00 a.m. tomo cafecito y seguimos trabajando. A las 6:00 p.m. llegamos a la casa y descansamos”, contó el torero improvisado.

Aunque es una vida muy ocupada, le apasiona. De hecho, él estudió producción agropecuaria sostenible en Gestión Educativa Nacional de Productividad (GENAP) para abastecer sus necesidades en su finca.

“Esto es pasión. Me llena de alegría, me fascina”, expresó.

Cuando él participa en las corridas de toros, él le paga a un ayudante para que cuide el ganado, mientras él viaja largas horas hasta Pedregal.

“A partir del 25 de diciembre, yo le pago al ayudante para que él comience con la rutina hasta el 5 de enero. Yo me desatiendo un poco de la finca porque llego cansado. Lo que hago es que me levanto y vigilo que estén ordeñando bien”, comentó.

Le han reconocido por su participación

A Isaac le han dado medallas por su participación como torero improvisado, sin embargo, él no pierde su humildad y eso lo impulsa a seguir trabajando duro.

“Me siento orgulloso, se siente bonito, pero más que eso, tengo los pies en la tierra porque esto no me hace más que nadie. Ya esto termina el 4 de enero y sigo con mis labores. Tengo muchos proyectos en mi cabeza para el otro año. También soy apicultor. Tengo una empresa de abejas con mi papá; sacamos miel, polen y más”, dijo.

Después de que termine las corridas de toros, él también planea seguir estudiando, específicamente mercadeo.

“Esto no es un trago constante donde te va a dar estabilidad para toda la vida, sino es de momento, hay que saber cómo trabajar porque detrás de mí hay una familia, hay hijos, hay papá, hay mamá, hay personas que lo están esperando en la casa. Entonces hay que tratar de mantener ese cuidado”, comentó.

Además de la perseverancia, “Superman” aprendió que hay que respetar a otros toreros improvisados y tenderles la mano cuando la necesiten.

“Para mantenerse como torero empolvado es importante la constancia. Durante el año hay que prepararse físicamente un poquito, ya sea en el gym o corriendo. Cuando hay corridas en pueblos, hay que tratar de ir y probar, para comenzar a tener esa cercanía con un toro, para tener confianza”, dijo.

