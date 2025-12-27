De una idea “loca” a una tradición: familia organiza carrera de botargas en Navidad

Una familia josefina decidió llevar la Navidad a otro nivel y por eso este año organizó una carrera de botargas que sacudió la plaza pública de Guadalupe.

Todo salió de una idea “loca” de Denisse Thomas, quien tras ser voluntaria en la carrera de botargas de Saprissa, propuso replicar la experiencia con sus parientes. Nueve integrantes se apuntaron a la logística de buscar disfrances en outlets y otros lugares.

LEA MÁS: ¿Busca comprar casa o terreno? Estas opciones del Banco Nacional podrían interesarle

“Nos reunimos un día y ella dijo: ‘Bueno, vengo de la carrera y quiero que lo hagamos nosotros porque fue muy divertido’. Ella lo dijo como una idea muy loca y cuando todos la escuchamos, dijimos que podíamos hacerlo y nos sumamos todos de un solo”, contó Lucía Orozco, estudiante de Ingeniería Industrial de 20 años y cuñada de Denisse.

Familia lleva la Navidad a otro nivel en Guadalupe

Como es una familia muy competitiva, decidieron crear medallas para los tres primeros lugares, así como reconocimientos en algunas categorías.

“La idea fue muy bonita porque entre todos nos encargamos de conseguir nuestro propio disfraz e igual conseguirle a los otros. Fue una carrera en estar consiguiendo entre los outlets, Amazon o Marketplace. Participamos todos, desde los más pequeños hasta mis tíos e, inclusive, mi abuela que ya tiene 82 años”, comentó.

La adulta mayor tuvo su propio disfraz, pero no corrió para que no se lastimara. Sin embargo, es muy apuntada en otras actividades familiares.

Además, para este año, la familia organizó un amigo secreto y lo empezaron haciendo apuestas. Por ejemplo, la persona que apostaba más sobre quién le tocó a quién, se llevaba todo el premio de la mesa.

Una divertida carrera

Lucía comentó que cada integrante escogió la botarga que retrataba su personalidad o lo que creía de sus capacidades.

Por ejemplo, el hermano mayor de la joven creyó que iba a ganar y, por eso, escogió una de Pikachu. Una prima de Lucía eligió una de galleta navideña para que se viera.

Tras superar los obstáculos, los premios quedaron de esta forma: El primer lugar se lo llevó Alejandro Orozco, su hermano; en segundo lugar, David Córdoba, esposo de una prima; y el tercer lugar, Adriana Alvarado, su mamá.

Una familia decidió salir de la zona de confort y organizó una carrera de botargas en Navidad en Guadalupe. (Lucía Orozco/Lucía Orozco)

También premiaron a su prima Carolina Gonzales por la botarga que llegó de último porque se le desinfló el disfraz, y a Lucía por la botarga tramposa.

“Mi botarga era la única que dejaba la cara por fuera, entonces yo era la única que podía ver”, comentó la joven.

Asimismo, le prepararon una medalla especial a la más pequeña de la familia, la prima de Lucía, quien tiene 3 años. Este 2025 ella no pudo participar porque está muy pequeña; sin embargo, la familia espera que pueda correr el próximo año.

Otras Navidades fueron diferentes

Las otras Navidades de esta familia fueron diferentes, pero nunca dejaron de lado la competencia.

Además de la cena navideña, los miembros se unían para jugar bingo y juegos de mesa.

“Siempre hemos sido muy apuntados todos. Las Navidades pasadas era una cena, pero hacíamos un bingo, juegos de mesa. Siempre hemos hecho competencias para ganarnos premios. También hacíamos un karaoke. Nunca hemos sido la familia que se queda sentada en la mesa, sino que siempre hemos sido activos y dándonos premios y regalos y demás”, contó Lucía.

Una familia decidió salir de la zona de confort y organizó una carrera de botargas en Navidad en Guadalupe. (Lucía Orozco/Lucía Orozco)

Asimismo, la fiesta navideña del año pasado fue muy distinta, pues la familia atravesó por una situación difícil: el papá de Lucía y el de sus primas murieron.

Para este año, dejaron de lado el dolor y decidieron celebrar la Navidad a lo grande.

“Fue un poco difícil, ya que era la primera sin ellos. Casi no nos vimos, no teníamos muchas ganas de celebrar”, dijo.

“Este año queríamos volver a hacer todas estas actividades, reunirnos los que estábamos para reírnos y recuperar ese espíritu”, añadió.

LEA MÁS: Detectan marea roja en Caldera: autoridades emiten advertencia por mariscos

Una familia muy unida

Lucía contó que su familia es muy unida, aunque no es una muy grande, siempre están buscando actividades para reunirse y hacer cosas distintas, fuera de la zona de confort.

“La mayoría somos jóvenes, entonces buscamos aprovechar mucho esa energía y lo lindo es que también todos se apuntan de la edad que sean”, contó.

Por ejemplo, esta familia se reúne en los cumpleaños y las fiestas patrias. Cada 15 de setiembre preparan un desayuno típico.

Sin embargo, para Año Nuevo no tienen nada planificado, pues agotaron toda la energía para Navidad con la carrera de las botargas.

Esperan que otros se sumen

La familia espera continuar con esta iniciativa el próximo año, pero con nuevos obstáculos y nuevos integrantes.

Lucía comentó que se espera que personas de otras familias o hasta amigos se sumen a esta actividad.

Asimismo, la joven indicó que, con esta actividad, también busca inspirar a otras personas para que salgan de la zona de confort e implementar tradiciones únicas en las fiestas.

Una familia decidió salir de la zona de confort y organizó una carrera de botargas en Navidad en Guadalupe. (Lucía Orozco/Lucía Orozco)

LEA MÁS: Rescate Wildlife invita a poner nombre a las capibaras decomisadas en Costa Rica