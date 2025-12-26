Nacional

Rescate Wildlife invita a poner nombre a las capibaras decomisadas en Costa Rica

El Rescate Wildlife Rescue Center lanzó una dinámica en redes sociales para que el público ayude a nombrar a las capibaras que permanecen bajo su protección

Por Ingrid Hidalgo

¿Se acuerda de las capibaras que fueron decomisadas en Costa Rica? Resulta que el Rescate Wildlife Rescue Center-Zoave dio un anuncio muy especial para estos roeadores que están bajo su protección.

La entidad compartió en redes sociales una dinámica muy linda para sus seguidores: podrán nombrar a las cuatro capibaras.

“Cuatro capibaras fueron rescatados y hoy están a salvo, pero falta algo muy importante: su identidad. Queremos que usted sea parte de su historia. Ayúdanos con su creatividad a nombrar estos adorables roedores”, indicó el centro de rescate.

Así lucen ahora las capibaras en el Rescate Wildlife Rescue Center de Alajuela, donde han ganado peso. Fotografía:
La gente podrá nombrar a las capibaras que están en el Rescate Wildlife Rescue Center. (Rescate Wildlife Rescue Center/Cortesía)

La gente se unió a la iniciativa y comentó varios nombres para estos roedores.

¿Cómo funciona la dinámica?

Si usted quiere participar, la dinámica es sencilla. El centro de rescate realizó una publicación en redes sociales, donde se puede comentar el nombre que le gustaría dar a las capibaras.

El primer paso es buscar la publicación que está fijada en el perfil de Facebook del centro de rescate, luego debe comentar cómo deberían llamarse y finalmente, debe darle “me gusta” a los comentarios con sus nombres favoritos. Recuerda que son 3 capibaras hembras y 1 macho.

Los cinco nombres de Instagram y los 5 de Facebook con más “me gusta” pasarán a la siguiente fase, en la que, a través del sitio web de la entidad, se podrá hacer una donación a cada nombre. Los nombres con mayor recaudación serán los ganadores.

Desde que fueron puestas en exhibición al público a inicios de julio, las capibaras viven en un recinto especial adaptado a las necesidades de esa especie. Fotografía:
El Rescate Wildlife Rescue Center tiene a cuatro capibaras, 3 hembras y 1 macho, bajo su protección. (Rescate Wildlife Rescue Center/Cortesía)

Las donaciones serán destinadas a las dietas especializadas, la atención veterinaria continua y el mantenimiento del hábitat de las capibaras.

“Los fondos recaudados se destinarán a su atención médica, alimentación especializada y apoyar a todos los animales que actualmente se encuentran en nuestro hospital de vida silvestre”, indicó Zoave.

