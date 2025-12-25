Así de grande y cambiado está el único hijo de Laura Chinchilla

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, dejó ver lo grande y cambiado que luce su único hijo al compartir un mensaje navideño lleno de tradición y cariño en sus redes sociales.

Doña Laura presumió a José María Rico Chinchilla en una publicación que hizo en Instagram con motivo de la Nochebuena, en la que resaltó una de las costumbres más queridas de la Navidad en Costa Rica.

Laura Chinchilla solo tuvo un hijo. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una tradición muy tica: hacer tamales en familia

La exmandataria aprovechó la fecha para hablar de los tamales, infaltables en las fiestas de fin de año, y del valor de prepararlos en compañía.

“La comida más típica de las fiestas de fin de año en Costa Rica es el tamal. Se disfruta comiéndolo, pero sobre todo haciéndolo ya que varias manos participan de la faena. Mi hijo y yo unimos las nuestras. ¡Ya les contaremos cómo nos quedaron! De momento les deseamos alegrías y bendiciones en esta Navidad”, escribió Chinchilla.

Laura Chinchilla compartió un lindo mensaje navideño con esta fotografía junto a su hijo. (Instagram/Instagram)

La imagen que enterneció a sus seguidores

Junto al mensaje, Laura Chinchilla publicó una foto junto a su hijo, quien cumplirá 30 años el próximo 1.º de mayo. En la imagen, José María aparece abrazando a su mamá, mientras frente a ellos destacan una pastora y varias piñas de tamales, reflejando el ambiente típico de la temporada.

La publicación suma cientos de reacciones y decenas de comentarios de seguidores que les desean feliz Navidad y destacan el bonito momento familiar.

Don José María Rico junto a José María Rico, el único hijo que tuvo con Laura Chinchilla. Fotografía: Archivo.

Un lazo muy especial

José María Rico Chinchilla es el único hijo de la expresidenta y de su esposo José María Rico, quien falleció en el 2019.

Desde entonces, Laura ha compartido en pocas ocasiones momentos personales, por lo que esta publicación fue especialmente significativa para muchos de sus seguidores.

José María Rico se veía así en el 2018. Fotografía: Archivo LT.

