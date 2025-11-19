Laura Chinchilla manda picante mensaje a Rodrigo Chaves tras la eliminación de la Selección de Costa Rica

Laura Chinchilla habla de la eliminación de la Sele del camino al Mundial de Norteamérica 2026. (José Cordero)

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, se adelantó a lo que pueda decir el presidente Rodrigo Chaves sobre la eliminación de la Selección Nacional de Costa Rica en su camino al Mundial de Norteamérica 2026, y sacó pecho con un interesante comentario.

Luego de que la Sele quedara eliminada del proceso mundialista este martes al empatar 0 a 0 contra la selección de Honduras, y no lograra ni siquiera hacer el gol que necesitaba para poder meterse en el repechaje, el país está dolido por el fracaso y hasta los políticos hablan del tema.

“Antes de que en conferencia de prensa de hoy el presidente invoque a todos los que hemos gobernado desde Juan de Cavallón como responsables de que Costa Rica no clasificara a la Copa Mundial de la FIFA, me permito presentar mi descargo: durante mi gobierno #LaSeleCR clasificó e hizo el mejor desempeño de la historia”, posteó orgullosa la exmandataria.

Además, Chinchilla publicó dos portadas de periódicos, una sobre la clasificación a la segunda rondal del mundial 2014 y la de este miércoles con el vergonzoso fracaso, para ilustrar su picante comentario.

Un dato a aclarar es que cuando doña Laura era presidenta, se clasificó a Brasil, sin embargo, en el mundial, el mandatario costarricense era Luis Guillermo Solís.