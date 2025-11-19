Política

Laura Chinchilla manda picante mensaje a Rodrigo Chaves tras la eliminación de la Selección de Costa Rica

Por Rocío Sandí
14/08/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de la ex presidente de la república Laura Chinchilla en la comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Laura Chinchilla habla de la eliminación de la Sele del camino al Mundial de Norteamérica 2026. (José Cordero)

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, se adelantó a lo que pueda decir el presidente Rodrigo Chaves sobre la eliminación de la Selección Nacional de Costa Rica en su camino al Mundial de Norteamérica 2026, y sacó pecho con un interesante comentario.

Luego de que la Sele quedara eliminada del proceso mundialista este martes al empatar 0 a 0 contra la selección de Honduras, y no lograra ni siquiera hacer el gol que necesitaba para poder meterse en el repechaje, el país está dolido por el fracaso y hasta los políticos hablan del tema.

“Antes de que en conferencia de prensa de hoy el presidente invoque a todos los que hemos gobernado desde Juan de Cavallón como responsables de que Costa Rica no clasificara a la Copa Mundial de la FIFA, me permito presentar mi descargo: durante mi gobierno #LaSeleCR clasificó e hizo el mejor desempeño de la historia”, posteó orgullosa la exmandataria.

Además, Chinchilla publicó dos portadas de periódicos, una sobre la clasificación a la segunda rondal del mundial 2014 y la de este miércoles con el vergonzoso fracaso, para ilustrar su picante comentario.

Un dato a aclarar es que cuando doña Laura era presidenta, se clasificó a Brasil, sin embargo, en el mundial, el mandatario costarricense era Luis Guillermo Solís.

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

