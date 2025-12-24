MOPT pone en funcionamiento rotondas del intercambio Taras–La Lima

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la rotonda del paso a desnivel de Taras y las rotondas a nivel del intercambio de La Lima entraron en funcionamiento a partir de este martes 23 de diciembre.

LEA MÁS: Carlos Alvarado reaparece junto a Claudia Dobles en un video

Según las autoridades, estas aperturas buscan mejorar la dinámica vehicular de Cartago, así como optimizar la ejecución de los trabajos y dotar de mejores condiciones de movilidad a los conductores y peatones.

El MOPT indicó que, aunque las rotondas ya operan, continuará trabajando en pasarelas peatonales, reubicación e instalación del sistema de iluminación, la construcción de aceras, accesos a comercios, cordón y caño, entre otras.

El MOPT habilitó rotondas en Taras y La Lima. Foto: Cortesía MOPT.

A finales de octubre, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, solicitó una reunión urgente con las autoridades del MOPT sobre los trabajos de Taras-La Lima. Él señaló que algunas obras estaban previstas para finalizar el 31 de octubre, pero la fecha se retrasó.

Las autoridades de Obras Públicas y Transportes indicaron que está prevista la entrega para el 31 de diciembre de este año.

LEA MÁS: Empresa Lumaca anuncia horario especial para los días de Navidad y Fin de Año

¿Qué incluyen los intercambios de Taras y La Lima?

El MOPT indicó que el funcionamiento de la rotonda del paso a desnivel de Taras incluye la conexión de la rotonda con Taras; la salida del Guarco hacia San José; el ingreso de San José a Taras; la entrada de Cartago a Taras y la salida de Taras hacia Cartago.

El MOPT habilitó la rotonda de Taras el martes 23 de diciembre. (MOPT/Cortesía)

Por otra parte, las rotondas a nivel del intercambio de La Lima incluyen la conexión de las rotondas con la salida hacia San José, la salida de San José hacia rotonda zona franca y salida de Cartago hacia rotonda de La Lima.

El MOPT puso en funcionamiento las rotondas de La Lima. (MOPT/Cortesía)

LEA MÁS: “El mejor regalo del mundo”: Sofía Guillén celebra la Navidad junto a su bebé