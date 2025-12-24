Carlos Alvarado reaparece junto a Claudia Dobles en un video

La candidata presidencial Claudia Dobles sorprendió este martes 23 de diciembre con un video navideño, ya que en este apareció acompañada por una persona muy importante en su vida.

Se trata de su esposo Carlos Alvarado, el expresidente de Costa Rica.

Al final del video compartido por la campaña de la Coalición Agenda Ciudadana, se ve al exmandatario detrás de la candidata, mientras ella da su mensaje, para luego cerrar ambos deseando una “Feliz Navidad”.

“La Navidad siempre me devuelve a mi niñez, al olor a musgo fresco en el portal y hacer el pasito con mi hermana y mi mamá. Era normal que en medio de todo eso, entrara a casa un tío, la vecina, los amigos, porque la Navidad ha sido eso: unión, amor y puertas abiertas”, se dice en el video, haciendo un llamado a vivir en paz.

La candidata Claudia Dobles compartió un mensaje navideño junto con su esposo, el expresidente Carlos Alvarado. (Agenda Ciudadana/Captura)

“Hoy muchas de nuestras familias han tenido que cerrar la puerta”, añadió.

No lo esconde

La aspirante a la presidencia ha reiterado en varias ocasiones que ella no está escondiendo al expresidente Carlos Alvarado.

Desde que inició la campaña, él ha estado ausente, pues, según Claudia Dobles, él está “trabajando” fuera del país, por lo que no la puede acompañar en actos políticos.

Además, en una entrevista con La Teja, la candidata de la coalición se refirió a las críticas de las personas sobre el desempeño de Carlos Alvarado como presidente entre los años 2018-2022.

Ella señaló que su gobierno será distinto, pues tiene objetivos y retos diferentes a los que enfrentó su esposo en el gobierno pasado.

La candidata Claudia Dobles ha retirado en varias ocasiones que no está escondiendo a Carlos Alvarado en su campaña, sino que él trabaja fuera del país. (Jose Cordero/José Cordero)

“Creo que la Costa Rica que experimentó la administración 2018-2022 ya no es la Costa Rica que existe el día de hoy. Nuestro movimiento político entiende cuáles son las necesidades que tiene Costa Rica en el 2026. Nosotros creemos que Costa Rica cambió”, indicó la candidata.

