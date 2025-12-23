Estos son los horarios de los bancos en Navidad y fin de año: revise cuáles estarán abiertos

¿Necesita hacer un trámite en el banco en estos días? Algunas entidades cerrarán sus sucursales por motivo de las festividades navideñas y de fin de año, mientras que otras tendrán algunas oficinas abiertas para la atención de los clientes.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) indicó que las entidades que tendrán sus sucursales abiertas en estos días funcionarán en un horario especial.

Así que, si necesita sacar dinero, tarjeta de débito o crédito, pasaporte, licencia, permiso de conducir u otro trámite, preste atención a los horarios de cada entidad bancaria.

Varias entidades tendrán horario especial en los próximos días por las festividades navideñas y de fin de año. (Banco Nacional/Banco Nacional)

BAC

Miércoles 24 de diciembre: Sucursales tradicionales de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y en centros comerciales, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. El Rapibanco Aeropuerto funcionará de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Jueves 25 de diciembre: Cerrado por feriado. Rapibanco Aeropuerto de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Miércoles 31 de diciembre: Sucursales tradicionales de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y en centros comerciales de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Rapibanco Aeropuerto estará disponible de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Jueves 1 de enero: Cerrado por feriado. Rapibanco Aeropuerto de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Banco de Costa Rica

Miércoles 24 de diciembre: Sucursales cerrarán dos horas antes de su horario habitual.

Jueves 25 de diciembre: Cerrado por feriado.

Del viernes 26 al martes 30 de diciembre: Horario normal.

Miércoles 31 de diciembre: Oficinas centrales en San José estarán cerradas, mientras que las demás sucursales cerrarán dos horas antes de su horario habtual.

Jueves 1 de enero: Cerrado por feriado.

Viernes 2 de enero: Se reanudan los horarios normales.

Banco Nacional

Miércoles 24 de diciembre: Sucursales cerrarán dos horas antes de su horario habitual.

Jueves 25 de diciembre: Cerrado por feriado.

Miércoles 31 de diciembre: Algunas oficinas del cantón central de San José (por ejemplo las de Sabana, Pavas, Zapote, avenida 10, Plaza América y otras) no abrirán por el asueto. En el resto del país cerrarán dos horas antes de su horario habitual.

Jueves 1 de enero: Cerrado por feriado.

Banco Popular

Miércoles 24 de diciembre: Estará abierto hasta las 3:00 p.m.

Jueves 25 de diciembre: Cerrado por feriado.

Viernes 26 de diciembre: Horario regular.

Sábado 27 de diciembre: Oficinas estarán cerradas.

Lunes 29 y martes 30 de diciembre: Horario regular.

Miércoles 31 de diciembre: Estará abierto hasta las 3:00 p.m. Algunas oficinas del cantón central de San José (como las de Pavas, Hatillo, La Uruca, Paseo Colón y otras) estarán cerradas por el asueto.

Jueves 1 de enero: Cerrado por feriado.

Viernes 2 de enero: Se reanudan los horarios normales.

Algunas entidades cerrarán sus oficinas en algunos días. Foto: Albert Marín (Albert Marín/Entrevista a Leticia Arguedas del Banco Nacional.)

DAVIBank

Miércoles 24 de diciembre: Sucursales cerrarán a las 3:00 p.m.

Jueves 25 de diciembre: Cerrado por feriado.

Del viernes 26 al martes 30 de diciembre: Horario normal.

Miércoles 31 de diciembre: Sucursales cerrarán al mediodía. Las oficinas de Multiplaza Escazú Terramall y Paseo de las Flores cerrarán a las 3:00 p.m.

Jueves 1 de enero: Cerrado por feriado.

Banco Davivienda

Miércoles 24 de diciembre: Sucursales cerrarán a las 3:00 p.m.

Jueves 25 de diciembre: Cerrado por feriado.

Miércoles 31 de diciembre: Sucursales cerrarán a las 12:30 p.m. Aquellas oficinas ubicadas en centros comerciales estarán disponibles hasta las 3:00 p.m.

Jueves 1 de enero: Cerrado por feriado.

Banco Promerica

Miércoles 24 de diciembre: Abierto hasta las 3:00 p.m.

Jueves 25 de diciembre: Cerrado por feriado.

Miércoles 31 de diciembre: Abierto hasta las 3:00 p.m.

Jueves 1 de enero: Cerrado por feriado.

BCT

Miércoles 24 de diciembre: Horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Jueves 25 de diciembre: Cerrado por feriado.

Del viernes 26 al martes 30 de diciembre: Abierto en horario regular.

Miércoles 31 de diciembre: Cerrado.

Jueves 1 de enero: Cerrado por feriado.

La asociación recordó que los usuarios también pueden hacer sus trámites a través de la banca digital, por ejemplo, en sitios web, aplicaciones y SINPE Móvil.

