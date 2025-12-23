DEKRA tendrá horario especial por Navidad y Año Nuevo: estos días atenderá inspecciones vehiculares

¿Necesita llevar su carro a una inspección técnica vehicular? Preste atención porque la empresa encargada, DEKRA, tendrá horario especial por motivo de Navidad y Fin de Año.

Las estaciones físicas y móviles de DEKRA estarán disponibles para los conductores los miércoles 24 y 31 de diciembre, en un horario de 6 a.m. a 2 p.m.

Sin embargo, estarán cerradas los jueves 25 de diciembre y 1 de enero.

Así que si necesita la inspección para que le entreguen el derecho de circulación y pegarlo en su vehículo, aproveche estos días para hacerlo.

DEKRA tendrá horario especial por Navidad y Fin de Año: sus estaciones físicas y móviles estarán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026. (Cortesía Dekra/Dekra)

Recuerde que la inspección vehicular es vital para asegurar que el automotor está en óptimas condiciones y no represente un daño al ambiente o un riesgo en carretera.

La empresa cuenta con 13 estaciones físicas distribuidas en el país, por ejemplo, en Alajuelita, Cartago, Alajuela, Heredia, Santo Domingo, Pérez Xeledón, Puntarenas, Guápiles, San Carlos, Liberia, Cañas, Nicoya y Limón.

También hay tres estaciones móviles en Parrita, Guatuso y Ciudad Cortés.

Se debe agendar una cita

Para que le revisen el vehículo, debe agendar una cita a través del sitio web de DEKRA, donde se puede seleccionar la sede, la fecha y la hora.

Actualmente, se están atendiendo todos los números de placas para facilitar el pago del marchamo.

DEKRA está atendiendo todas las placas de vehículos para el pago del marchamo. (Cortesía)

Recuerde que para cancelar el derecho de circulación no es obligatorio contar con la inspección técnica vehicular; sin embargo, para que le entreguen el documento físico y el sticker del marchamo, sí la necesita.

