Premios millonarios ya tienen dueño: así se cobraron las fracciones de Consolación 1

La Junta de Protección Social (JPS) informó que 82 fracciones fueron cambiadas tras el sorteo de Consolación 1, realizado el pasado domingo 21 de diciembre.

Entre ellas, 31 fracciones eran del premio mayor, es decir, se pagaron un total de 1.240 millones de colones.

Cincuenta eran del segundo premio, lo que equivalen a un total de 400 millones de colones.

Para el tercer premio, una persona se presentó a cambiar una fracción, por un monto de 3.500 millones de colones.

La Junta de Protección Social informó que varias personas ya han cambiado sus fracciones según el premio. (Captura de pantalla/JPS)

“Desde la Junta de Protección Social reiteramos nuestro compromiso con el pago oportuno, seguro y transparente de los premios. El Sorteo Extraordinario de Consolación 1, correspondiente al sorteo N.° 4881, ha sido un reflejo de la confianza de la ciudadanía en nuestra institución y en la red de personas vendedoras", indicó Alejandro Centeno, gerente de producción, comercialización y operaciones a.i. de la JPS.

“La colocación alcanzó un 99,9% entre la venta tradicional y el canal digital, con una venta efectiva del 90,58%, estando el porcentaje de devolución de las personas vendedoras muy por debajo del porcentaje autorizado, lo que confirma que fue un sorteo muy exitoso”, añadió.

La JPS informó que de los pagos en el sitio web de un total de 32.137 ganadores, se ha pagado el 99,24%.

¿Quiénes fueron los ganadores?

Uno de los ganadores de este sorteo, un hombre de entre 60 y 65 años, vecino de San José, cambió 20 fracciones del primer premio. Es decir, ganó un total de 800 millones de colones.

Él le comentó a la JPS que adquirió la lotería por medio de un vendedor de confianza, motivado por la edad de un familiar, y utilizará el dinero para situaciones personales y familiares.

Por otra parte, un hombre, vecino de Heredia y de entre 46 y 50 años, cambió una fracción del primer premio y obtuvo 40 millones de colones. Él adquirió el número, que siempre le ha gustado, a un vendedor de confianza. Utilizará el dinero para guardar e invertir en los estudios y gastos de sus hijos.

El número 82 salió en el premio mayor del sorteo de Consolación 1. (Captura de pantalla/JPS)

Un joven de entre 18 y 25 años, vecino de San José, ganó 400 millones de colones después de cambiar un entero de lotería. Él compró el número en el Mercado Central de San José a una vendedora con quien había adquirido fracciones para el sorteo del Gordo Navideño.

Con el dinero que había ganado en el Gordo, decidió invertirlo en el sorteo de Consolación 1 y ganó una millonada.

