Compró el entero en San José y ganó ¢400 millones en Consolación

La Junta de Protección Social (JPS) compartió el testimonio de una persona que ganó el premio mayor del sorteo de Consolación 1 que se realizó el domingo 21 de diciembre.

Este premio se vendió en el cantón central de San José y en San Rafael de Heredia.

La persona ganadora, cuya identidad se desconoce, comentó que compró el entero de 400 millones de colones a una señora en el mercado de San José.

Un ganador del premio mayor del sorteo de Consolación contó que compró el número en el mercado de San José. (Captura de pantalla/JPS)

“Le había comprado dos enteros la vez pasada, del Gordo, y se ganó 80.000 colones con el tercer número. Lo cambiamos y se reinvirtió en el de Consolación”, contó.

“La señora me pareció muy, muy, amable. Me cayó muy bien, por eso volví a comprarle en esta ocasión”, añadió.

Con el dinero que ganó, piensa invertir y guardar la plata.

Sorteo de Consolación de la JPS

La Junta realizó el sorteo de Consolación, una semana después del Gordo Navideño.

Estos son los números que resultaron favorecidos:

Premio mayor: 82, serie 844

Segundo premio: 87, serie 641

Tercer premio: 28, serie 215

El segundo premio fue vendido por medio del sitio web de la JPS y el tercero, en el cantón central de San José y en Tibás.

Los otros premios del sorteo de Consolación fueron vendidos en San José, Tibás y en el sitio web de la JPS. (Captura de pantalla/JPS)

Si usted no ganó el domingo, todavía tiene otra oportunidad. Este domingo 28 de diciembre se realizará el último sorteo del año, el de Consolación 2, cuyo premio mayor es de 300 millones de colones por entero.

