Sorteo de consolación 2: ¿cuánto paga el último sorteo del año y cuándo se juega?

Si usted no ganó en el Gordo Navideño, ni en el sorteo de Consolación 1 de la Junta de Protección Social (JPS), aún tiene oportunidad de ganar unos cuantos colones en el último sorteo del año.

Se trata del sorteo de Consolación 2, que se realizará este domingo 28 de diciembre.

El monto del premio mayor es de 300 millones de colones por entero, es decir, 30 millones por fracción.

El último sorteo de la JPS del año, la Consolación 2, se realizará este domingo 28 de diciembre. (Captura de pantalla/JPS)

Si quiere probar su suerte, aproveche a comprar su número favorito para cerrar el año con harina en la bolsa. Recuerde que la fracción tiene un monto de 1.500 colones y el entero, de 10 fracciones, 15.000 colones.

¿Cuáles fueron las combinaciones ganadoras en Consolación 1?

El domingo 21 de diciembre se realizó el sorteo de Consolación 1, cuyo premio mayor era de 400 millones por emisión.

Estos fueron los números que salieron según el premio:

Premio mayor: 82, serie 844

Segundo premio: 87, serie 641

Tercer premio: 28, serie 215

Según la JPS, el premio mayor se vendió en el centro de San José y en San Rafael de Heredia.

El domingo 21 de diciembre se jugó el sorteo de Consolación 1. El premio mayor salió con el número 82 y la serie 844. (Captura de pantalla/JPS)

El segundo se vendió en el sitio web de la Junta y el tercero en el centro de San José y en Tibás.

En este sorteo no salió el acumulado sino una bolita con tres millones de colones como premio extra para el número 21 y la serie 294.

