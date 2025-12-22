Nacional

Sorteo de consolación 2: ¿cuánto paga el último sorteo del año y cuándo se juega?

Quienes no resultaron favorecidos en el Gordo Navideño ni en Consolación 1 aún tienen una última oportunidad

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

Si usted no ganó en el Gordo Navideño, ni en el sorteo de Consolación 1 de la Junta de Protección Social (JPS), aún tiene oportunidad de ganar unos cuantos colones en el último sorteo del año.

LEA MÁS: ¿Ya pagó el marchamo? Faltan pocos días para evitar la multa

Se trata del sorteo de Consolación 2, que se realizará este domingo 28 de diciembre.

El monto del premio mayor es de 300 millones de colones por entero, es decir, 30 millones por fracción.

Gordito de consolación
El último sorteo de la JPS del año, la Consolación 2, se realizará este domingo 28 de diciembre. (Captura de pantalla/JPS)

Si quiere probar su suerte, aproveche a comprar su número favorito para cerrar el año con harina en la bolsa. Recuerde que la fracción tiene un monto de 1.500 colones y el entero, de 10 fracciones, 15.000 colones.

LEA MÁS: Sorteo de Consolación tuvo un incidente técnico que generó confusión en plena transmisión

¿Cuáles fueron las combinaciones ganadoras en Consolación 1?

El domingo 21 de diciembre se realizó el sorteo de Consolación 1, cuyo premio mayor era de 400 millones por emisión.

Estos fueron los números que salieron según el premio:

  • Premio mayor: 82, serie 844
  • Segundo premio: 87, serie 641
  • Tercer premio: 28, serie 215

Según la JPS, el premio mayor se vendió en el centro de San José y en San Rafael de Heredia.

Sorteo
El domingo 21 de diciembre se jugó el sorteo de Consolación 1. El premio mayor salió con el número 82 y la serie 844. (Captura de pantalla/JPS)

El segundo se vendió en el sitio web de la Junta y el tercero en el centro de San José y en Tibás.

En este sorteo no salió el acumulado sino una bolita con tres millones de colones como premio extra para el número 21 y la serie 294.

LEA MÁS: Niño de 11 años le da una gran lección a afición de Saprissa con un simple gesto

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Consolación 2premio mayorJPSsorteo
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.