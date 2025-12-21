Nacional

Niño de 11 años le da una gran lección a afición de Saprissa con un simple gesto

El niño es aficionado a Saprissa y su comportamiento es digno de admirar e imitar

Por Eduardo Vega

En la la XXV edición de su Fiesta Nacional de Navidad “¡Jesús: a tus niños los cuida tu Iglesia!”, organizada por el padre Sergio Valverde, director y fundador de la Asociación Obras del Espíritu Santo, las filas comenzaron desde antes de las 7 a.m. del domingo 21 de diciembre.

Nosotros estuvimos a las 7 y pico en las afueras del Estadio Nacional y comenzamos a recorrer las filas para ver qué tan grandes eran. De un pronto a otro nos llamó la atención una camiseta morada, pero cuando detallamos más la camiseta iba de la mano con una pantaloneta del mismo color.

En la fiesta navideña del padre Sergio Valverde vimos a Damián Morales Fernández, un niño de 11 años quien con orgullo nos dijo que él mismo fue quien decidió ponerme completo el uniforme saprissista
Damián escogió su uniforme de Saprissa para ir a la fiesta de Obras del Espíritu Santo. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Nos acercamos bastante y pudimos comprobar que no solo era ropa morada sino un uniforme del Deportivo Saprisa y quien lo lucía era Damian Morales Fernández, un niño de 11 años, quien con orgullo nos dijo que él fue quien decidió ponerse el uniforme saprissista.

“Decidí ponerme mi uniforme de Saprissa porque hay que estar en las buenas y en las malas. Se intentó, pero perdimos. Está bien, lo acepto. Ya era hora que la Liga ganara algo”, comentó confirmeza el moradito.

Damián cierra este 2025 con dos tremendas alegrías: haberse graduado de sexto grado y alistar todo para entrar a sétimo en el Liceo Hernán Zamora de Coronado y estar presente en la fiesta navideña del padre Sergio.

Las filas estuvieron muy ordenadas. Las puertas las abrieron antes de las 9 de la mañana. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

“Vengo a disfrutar bastante a esta linda fiesta que nos hace el padre Sergio. La verdad es que se pasa muy lindo por eso me encanta venir. Espero que me toque un muy lindo juguete para disfrutarlo mucho”, comentó.

Cuando le preguntamos sobre su futuro educativo nos dijo sin ninguna duda: “Cuando sea grande quiero ser abogado, me encanta esa profesión, siempre me ha encantado”.

El papá, don Efraín Morales, nos dejó clarito que él no tuvo nada que ver con que su hijo sea saprissista porque ni le gusta el fútbol, que es Saprissa por doña Gabriela Fernández, la mamá; sin embargo, sí le resalta ese amor por su equipo a tal punto de querer vestirse de saprissista pese a perder el campeonato horas antes.

El padre Sergio Valverde de la Asociación Obras del Espíritu Santo realizó la XXV edición de su Fiesta Nacional de Navidad “¡Jesús: a tus niños los cuida tu Iglesia!”, que en el marco del 25 aniversario de la institución que beneficia este año a 50.000 niños en alto riesgo social de todo el país.
El padre Sergio (gorra roja) disfrutó con miles de niños en el Estadio Nacional. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Los dejamos en la fila porque ya estaban cerquita de entrar al Nacional en donde ya la fiesta comenzaba a calentar motores.

