El único regalo que recibirán: El conmovedor gesto del padre Sergio con miles de niños en el Estadio Nacional

Desde las 9 de la mañana de un soleado, caluroso y alegre domingo 21 de diciembre, comenzó la edición 25 de la fiesta navideña, ya toda una tradición, que el padre Sergio Valverde, director y fundador de la Asociación Obras del Espíritu Santo, le hace a los niños de más escasos recursos del país.

Desde temprano, miles de niños hicieron fila para ingresar al Estadio Nacional y vivir la tradicional fiesta navideña del padre Sergio.Foto: Eduardo Vega (eduardo vega /cortesía)

El padre Sergio Valverde encabezó el desfile que dio inicio a la edición 25 de la fiesta navideña para niños de escasos recursos.Foto: Eduardo Vega (eduardo vega /cortesía)

Desde antes de las siete de la mañana ya estaban las largas filas para entrar al Estadio Nacional y había pequeñitos de diferentes partes del país, incluso de Limón, Puntarenas y Guanacaste.

En total, el padre Sergio le alegra estos días navideños a 35 mil niños. Cada pequeñito recibirá una bolsita al entrar con algunos alimentos y confites para que le sirva de un predesayuno y para que se llenen de energía de cara a la tremenda fiesta que vivirán.

Cada niño recibió una bolsita con alimentos y confites como predesayuno antes de disfrutar la gran celebración. Foto: Eduardo Vega (eduardo vega /cortesía)

La entrega de juguetes es uno de los momentos más esperados, ya que para muchos niños es su único regalo de Navidad. Foto: Eduardo Vega (eduardo vega /cortesía)

La fiesta navideña reunió a unos 35 mil niños en una jornada cargada de alegría, juegos y sorpresas. Foto: Eduardo Vega (eduardo vega /cortesía)

Desfile de bandas, cimarronas, payasos, en fin, toda una celebración enorme en la cual los niños llegan muy ilusionados porque la fiesta incluye un juguete, ese podría ser el único regalito que reciban esta Navidad.

El desfile arrancó con el padre Sergio Valverde a la cabeza. Música, gritos, celebraciones de todo tipo, dieron paso al inicio de una mañana y tarde bien cargada de felicidad e ilusión.

“Venimos recorriendo el país y Centroamérica con el objetivo de llenar de felicidad a los niños del país. No nos vamos a detener después de esta gran fiesta de hoy, seguiremos por estos días celebrando estos días con niños de otros rincones de Costa Rica.

“Agradezco profundamente a todos los patrocinadores que hicieron posible tanta felicidad para los niños. Estamos hablando de que los niños, los más de 50 mil niños que recibirán su regalito navideño, también recibieron alimentación, confites y mucha diversión y eso no se puede hacer solo. Costa Rica siempre responde y siempre se pone la mano en el corazón. Gracias Costa Rica”, nos comenta el padre Sergio en medio del fiestónmetro.

El padre siempre dice que le llegan a los niños por tierra, mar y aire, algo que es muy cierto, para este 2025 llegaron por tierra a Puntarenas, Limón, Guanacaste y Upala; por agua a la isla de Chira, Barras del Colorado, Parismina-Atlántico y el Delta Costa Rica-Atlántico; por aire a Alto Telire, Talamanca y algunas regiones del Atlántico.

La fiesta del 21 de diciembre arrancó a las 9 de la mañana y no para, cargada de diversión, hasta pasadas las 4 de la tarde.