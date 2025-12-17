Periodista de Teletica se casa este sábado y hasta el padre Sergio Valverde le dio la bendición

La periodista Saray Corrales, de Teletica, se casará este fin de semana con su prometido Héctor Agüero. (Cortesía /Cortesía)

Saray Corrales, periodista de Teletica, está a solo días de cumplir uno de los sueños más importantes de su vida: casarse por la iglesia con Héctor Agüero, su pareja desde hace más de cinco años.

La comunicadora de Teletica.com y quien formó parte del equipo de Force Masters, contraerá matrimonio este sábado 20 de diciembre y nos contó todos los detalles.

Para empezar, la ceremonia será en la iglesia Inmaculada Concepción de María, en Tres Ríos, a pesar de que los dos son de Cartago.

Saray confesó que está muy emocionada y ansiosa porque se llegue el día, pues tienen meses planeando todo y ya sueña con verse vestida de novia.

“Nosotros tenemos más de cinco años de novios y nos conocemos desde el 2017. Desde ese momento fuimos amigos, luego mejores amigos y después novios, y ahora, si Dios quiere, nos casamos”, explicó.

Saray Corrales y Héctor Agüero se comprometieron en matrimonio el 28 de diciembre de 2024. (Cortesía /Cortesía)

Aunque Saray es de Paraíso y Héctor de Tucurrique, la elección del templo no fue al azar. Ella explicó que esa iglesia tiene un significado muy especial para ambos.

“Nosotros nos conocimos en misiones en Semana Santa, en Tucurrique, pero después nos volvimos a ver en Tres Ríos, en una vigilia, y fue ahí donde dijimos: ‘aquí nos casamos’. Desde ese momento lo tuvimos clarísimo”, recordó.

Padre Sergio les dio bendición

Uno de los grandes anhelos de la periodista era que la ceremonia fuera presidida por el padre Sergio Valverde, de las Obras del Espíritu Santo, con quien ha compartido muchos años de trabajo pastoral.

Sin embargo, por la tradicional fiesta de Navidad para 35 mil niños en el Estadio Nacional, que se realiza el domingo siguiente, no podrá acompañarlos en el altar. Aun así, Saray asegura que lo siente muy cerca.

Saray Corrales y su prometido se hicieron una sesión de fotos para celebrar su pronto matrimonio. (Cortesía /Cortesía)

De hecho, en algún momento le tocó ayudar en la animación de estas fiestas que son tan importantes para el padre Sergio.

“Yo sé que él pasa superocupado, pero nos va a acompañar en oración. Ya nos dio una bendición muy bonita un día de estos que nos vimos en la Basílica de Los Ángeles y eso para mí fue demasiado especial”, mencionó.

Quien sí los casará será el padre Janne Rishor, sacerdote muy cercano a ellos y figura clave en su historia de amor.

“Con el padre Janne crecimos juntos en la pastoral juvenil, en las misiones, en estos ambientes de iglesia. Él conoce nuestra relación, nos conoce como personas y tiene un carisma muy especial con los jóvenes. Desde el principio hablamos de que fuera él”, explicó.

El sacerdote Janne Rishor será quien los casará este sábado 20 de diciembre. Un día lo invitaron a comer pizza para pedirles que los casara. (Cortesía /Cortesía)

La ceremonia será en la tarde y luego celebrarán con una recepción en Cartago, cerca de Paraíso, para facilitar el encuentro de ambas familias.

“Nos vamos a trasladar bastante, pero vale totalmente la pena. Las familias son de Paraíso y de Tucurrique, entonces queda perfecto”, comentó.

Oración contestada

La comunicadora de canal 7 aseguró que esta decisión ha sido profundamente pensada y orada, por lo cual están muy seguros del paso que van a dar.

“Yo me encuentro muy ilusionada. Es una decisión madura, muy reflexionada y muy orada. El matrimonio es un sacramento que es más grande que nosotros mismos. Vamos a ser uno solo con Dios”, afirmó.

Incluso, recordó una frase que la marcó: “Una vez me dijeron que la familia, como marido y mujer, es reflejo de la Santísima Trinidad, y eso se me quedó grabado”, agregó.

Saray Corrales dijo que su novio ha sido una parte fundamental en su vida y siempre la ha apoyado en todo momento. (Cortesía /Cortesía)

La preparación ha sido larga y consciente. Desde abril del año pasado iniciaron la catequesis prematrimonial y, en las últimas semanas, se han enfocado en prepararse espiritualmente.

“Hemos dedicado este tiempo a reencontrarnos, a ir juntos a misa, a compartir con la familia y los amigos más cercanos. Queremos llegar bien preparados a ese momento tan importante”, aseguró.

Vestido soñado

En cuanto al vestido de novia, Saray confesó que fue amor a primera vista y que lo terminó encontrando por La Sabana, cerca del canal.

“Apenas me lo puse supe que era ese. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y una prima. Mi hermana, Sofía Corrales, va a ser mi dama de honor”, contó emocionada.

Los anillos también los compraron con tiempo, conscientes de la inversión y la responsabilidad que implica una boda.

Bien enamorada

De lo que no duda es que Saray se casará completamente enamorada, pues según confesó, Héctor la flechó desde el primer momento.

“Cuando lo vi en Semana Santa, en Tucurrique, yo dije: ‘Yo me voy a casar con él’. Su autenticidad, su alegría, lo servicial que es, su liderazgo… todo eso me cautivó. Además, físicamente me encanta, me parece extremadamente guapo”, dijo entre risas.

Saray Corrales Navarro, periodista de Teletica, colabora con las Obras del Espíritu Santo y siempre anda con una nariz roja en sus actividades. (cortesía/Cortesía)

Tras el “sí, acepto”, la pareja disfrutará de una luna de miel en playas guanacastecas y en enero viajarán afuera del país, a un destino que prefirió no revelar.

También destacó el gran cariño que ha recibido de sus compañeros de canal 7, quienes les han deseado solo buenos deseos, algunos detallitos y la han invitado a almorzar para celebrar.

Saray Corrales fue parte del equipo periodístico del programa Force Masters de Teletica. (Cortesía /Cortesía)

Corrales contó que invitó a varios de ellos, pero como ese sábado aún hay transmisión de El Chinamo algunos ya le dijeron que no podrán acompañarla.