Nueva periodista de Teletica es de Cartago, aficionada al Saprissa y brincó de la competencia a canal 7

Valeria Martínez Roque tiene 27 años y trabaja en Teletica desde mediados de junio. Fotografía: Cortesía Valeria Martínez. (Cortesía/Cortesía)

Valeria Martínez Roque es, desde el 16 de junio pasado, la nueva periodista de Teletica.

La cartaginesa, de 27 años, se declara una saprissista “empachosa”, raja con los 40 campeonatos que tienen los morados, y cuenta que llegó al 7 procedente de la competencia.

Martínez fue fichada por el canal del trencito como reportera del programa Calle 7: Informativo, y ocupa la vacante que dejó en ese espacio el periodista Rubén McAdam, quien se fue para Más que noticias.

Vale conversó con La Teja hace unos días y nos habló sobre ella, el momento profesional que vive y la etapa más dura de su vida.

¿Quién es Valeria Martínez Roque?

Soy una persona un poco tímida, a pesar de trabajar en esto del periodismo, pero muy empática en tratar de ponerme en los zapatos de las personas, de conocer las necesidades y poderles ayudar en la búsqueda de soluciones. Soy alegre, simpática, muy tranquila y cero fiestera.

Valeria Martínez trabajó en radio antes de dar el salto a la televisión. Noticias Columbia fue su casa por un tiempo. Fotografía: Cortesía Valeria Martínez. (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo maneja eso de la timidez con su trabajo en tele?

Es algo que me ha costado un poquito, pero lo he manejado superbién. Con las cámaras al frente, como que se me olvida que soy tímida. La gente me dice que no les parece que sea así, pero lo cierto es que eso me ha caracterizado desde niña.

Cocinera: Deportista: Ganadora: A Vale le encanta cocinar, al punto que quiere estudiar gastronomía. Su especialidad son los postres. El deporte y la actividad física es algo que disfruta mucho. Ha practicado ciclismo, natación y fútbol y es saprissista hasta los huesos. A pesar de su timidez, siempre luchó contra eso y en la escuela ganó más de una ocasión los concursos de oratoria, de ahí su afinidad con la comunicación.

Brincó de Canal 8 al 7, ¿cómo surgió la oportunidad?

Estuve en Canal 8 un año y 7 meses. Trabajé en la edición estelar (de Telediario) y mi fuente de cobertura era la política. Pablo (Campos, jefe de Calle 7: Informativo) me llamó y estuvimos hablando. Fue muy rápido, se dio más rápido de lo que esperaba, porque era una meta profesional llegar a Teletica.

Valeria Martínez Roque llegó a Teletica tras año y medio de trabajar en Canal 8. Fotografía: Cortesía Valeria Martínez. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué destaca de estos dos meses en canal 7?

Ha sido un aprendizaje por montones. Teletica es una empresa muy sólida, muy bonita y familiar, y todos los que trabajan ahí desde el primer día lo hacen sentir a uno en un ambiente ameno y cálido. He aprendido bastante de todos ellos. También las personas quieren mucho a canal 7, eso se siente cuando uno sale a reportear.

Calle 7, si bien es un noticiero, no es de noticia tan dura como la política, ¿cómo ha sido cubrir esas otras fuentes?

Es bastante curioso; de hecho, me costó un poquito porque venía de una fuente muy seria. Pasaba en la Asamblea Legislativa todos los días y Calle 7 es un noticiero más distendido, sumamente informativo, formal, pero no tan cuadrado. Sí fue un cambio bastante importante, tuve que sacarme ese chip y ahora hasta sonrío en cámaras. La política me encanta cubrirla, es necesaria, más en los tiempos en los que estamos, pues es importante darle voz a ese tema, pero estoy disfrutando mucho de esta experiencia.

Me dice que es de El Tejar de El Guarco de Cartago, ¿qué es lo mejor que tiene esa provincia?

Es una provincia que, definitivamente, está para crecer muchísimo, lo hemos demostrado las personas que vivimos aquí, que somos supertrabajadoras, honradas, humildes y con mucho potencial. Además del clima que es lo mejor que tiene Cartago.

Valeria Martínez es una gran deportistas y entre los deportes que ha practicado está el ciclismo. Fotografía: Cortesía Valeria Martínez. (Cortesía/Cortesía)

¿Su vida ha transcurrido tranquila o le ha tenido que hacer frente a algún momento desafiante?

En algún momento se dio un tema familiar, pero estaba más chiquilla y ahí aprendí mucho a valorar el tiempo en familia, la vida, incluso, a ser fuerte. Aprendí a confiar en Dios, a conocerlo y decir que sí tengo que estar de este lado agarradita de Él para salir adelante. Soy bastante resiliente. En su momento, mi mamá tuvo una enfermedad bastante fuerte y fueron momentos bastante duros. Gracias a Dios, eso pasó y ella está muy bien de salud.

