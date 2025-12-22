¿Ya pagó el marchamo? Faltan pocos días para evitar la multa

¿Ya pagó el marchamo? Recuerde que faltan pocos días para que usted cancele el monto antes de que le apliquen la multa.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) hizo un llamado a los propietarios de vehículos que cancelen el monto en estos días.

Si usted no paga antes del 31 de diciembre, a partir del 1 de enero de 2026 se le aplicará la multa a su marchamo.

El INS hizo un llamado a los dueños de vehículos a cancelar el marchamo antes del 31 de diciembre, sino les aplicarán la multa a partir de enero. (JOHN DURAN/John Durán / La Nación)

Un total de 1.943.587 conductores deben cancelar el marchamo de 2026, lo que representa una recaudación cercana a los 335 mil millones de colones.

¿Cuántos marchamos se han pagado?

El INS informó el lunes 22 de diciembre que se han pagado 1.051.205 marchamos. En total, se han recaudado 190.064.302.706,00 colones.

“Esta cantidad representa poco más del 52% de todos los pagos que se pusieron al cobro desde el pasado 3 de noviembre”, dijo Sidney Viales, jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios del INS.

La institución indicó que se han registrado 5.513.445 consultas sobre el monto del marchamo que cada conductor debe pagar por el derecho de circulación.

El derecho de circulación se puede pagar en el sitio web de Grupo INS, la aplicación INS Móvil, 800 TELEINS (800-835-34-67), todos los puntos de cobro distribuidos en el país y las oficinas centrales del INS, sucursales y puntos de servicio.

Los dueños de vehículos deben cancelar el derecho de circulación para poder utilizar las carreteras en el 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El INS informó que en la sucursal de Zapote no se podrá cancelar el marchamo. Durante este fin y principio de año, se atenderá a las personas que necesitan pagar el derecho de circulación en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

El 24 y 25 de diciembre y el 1 y 2 de enero todas las sucursales del país estarán cerradas por motivo de los feriados.

Se necesita el número de placa de su vehículo y el documento de identidad vigente para cancelar el monto del marchamo.

Recuerda, se necesita contar con la revisión técnica vehicular vigente para que le entreguen el derecho de circulación, que debe pegarlo en el parabrisas de su vehículo.

