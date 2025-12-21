Nacional

Guanacaste suma nuevos vuelos directos desde Canadá y Estados Unidos

El aeropuerto internacional de Guanacaste inauguró nuevas rutas aéreas desde Canadá y Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

Dos rutas aéreas fueron inauguradas el sábado 20 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, o sea, en el aeropuerto de Guanacaste.

LEA MÁS: ¿Dónde estará el nuevo PriceSmart? Confirman ubicación y detalles del décimo club en Costa Rica

Se tratan de las rutas Winnipeg, Canadá-Guanacaste, Costa Rica y Detroit, Estados Unidos-Guanacaste, Costa Rica.

El primer vuelo llegó al país a las 6:17 a.m., con 175 pasajeros a bordo con la aerolínea WestJet. Winnipeg fue añadido a la lista de destinos directos que conecta Guanacaste con Canadá; otros son Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver y Ottawa.

Nuevas rutas aéreas en Guanacaste
Guanacaste Aeropuerto inauguró el sábado 20 de diciembre dos nuevos vuelos de la temporada alta, uno procedente de Canadá y otro de Estados Unidos. (Guanacaste Aeropuerto/Guanacaste Aeropuerto)

El otro vuelo, procedente de Detroit, aterrizó a la provincia guanacasteca a las 11:00 a.m., con 163 pasajeros a bordo con Delta Airlines. Esta ciudad se suma a la lista de destinos desde Guanacaste, donde también opera vuelos directos desde Atlanta, Boston y Minneapolis.

“Estas operaciones no solo amplían las opciones para los viajeros, sino que también contribuyen a una mayor distribución de los beneficios del turismo en el territorio, apoyando el desarrollo económico local y regional”, dijo William Rodríguez, ministro de Turismo.

LEA MÁS: ¿Se arrepiente Luz Mary Alpízar de haber permitido que Rodrigo Chaves llegara al poder con su partido político?

Otros vuelos inaugurados en Guanacaste

El miércoles 17 de diciembre se inauguró un vuelo desde Ottawa, Canadá. El avión de Porter Airlines aterrizó a las 3:00 p.m. con 123 personas a bordo.

Nuevas rutas aéreas en Guanacaste
Guanacaste Aeropuerto inauguró el sábado 20 de diciembre dos nuevos vuelos de la temporada alta, uno procedente de Canadá y otro de Estados Unidos. (Guanacaste Aeropuerto/Guanacaste Aeropuerto)

Esta ruta, disponible hasta abril del próximo año, operará cuatro días a la semana. En enero de 2026 se extenderá a seis días.

Además, el pasado 12 de diciembre empezó a operar el vuelo Vancouver-Guanacaste. Este vuelo estará disponible hasta el 24 de abril de 2026 y operará cada viernes.

El pasado 4 de diciembre iniciaron operaciones las rutas Toronto, Canadá-Guanacaste y Fort Lauderdale, Estados Unidos-Guanacaste.

Un vuelo de Porter Airlines procedente de Toronto llegó a Costa Rica a la 1:40 p.m., con 132 pasajeros a bordo.

Luego, a las 2:24 p.m. del 4 de diciembre, llegó el vuelo procedente de Fort Lauderdale de la aerolínea JetBlue.

Nuevas rutas aéreas en Guanacaste
Guanacaste Aeropuerto inauguró el sábado 20 de diciembre dos nuevos vuelos de la temporada alta, uno procedente de Canadá y otro de Estados Unidos. (Guanacaste Aeropuerto/Guanacaste Aeropuerto)

LEA MÁS: ¿Tiene cita o trámites en la CCSS? Estos serán los horarios en fin y principio de año

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Guanacaste Aeropuertonuevas rutas aéreasvuelos directosturismo internacional
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.