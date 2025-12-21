Guanacaste suma nuevos vuelos directos desde Canadá y Estados Unidos

Dos rutas aéreas fueron inauguradas el sábado 20 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, o sea, en el aeropuerto de Guanacaste.

LEA MÁS: ¿Dónde estará el nuevo PriceSmart? Confirman ubicación y detalles del décimo club en Costa Rica

Se tratan de las rutas Winnipeg, Canadá-Guanacaste, Costa Rica y Detroit, Estados Unidos-Guanacaste, Costa Rica.

El primer vuelo llegó al país a las 6:17 a.m., con 175 pasajeros a bordo con la aerolínea WestJet. Winnipeg fue añadido a la lista de destinos directos que conecta Guanacaste con Canadá; otros son Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver y Ottawa.

Guanacaste Aeropuerto inauguró el sábado 20 de diciembre dos nuevos vuelos de la temporada alta, uno procedente de Canadá y otro de Estados Unidos. (Guanacaste Aeropuerto/Guanacaste Aeropuerto)

El otro vuelo, procedente de Detroit, aterrizó a la provincia guanacasteca a las 11:00 a.m., con 163 pasajeros a bordo con Delta Airlines. Esta ciudad se suma a la lista de destinos desde Guanacaste, donde también opera vuelos directos desde Atlanta, Boston y Minneapolis.

“Estas operaciones no solo amplían las opciones para los viajeros, sino que también contribuyen a una mayor distribución de los beneficios del turismo en el territorio, apoyando el desarrollo económico local y regional”, dijo William Rodríguez, ministro de Turismo.

LEA MÁS: ¿Se arrepiente Luz Mary Alpízar de haber permitido que Rodrigo Chaves llegara al poder con su partido político?

Otros vuelos inaugurados en Guanacaste

El miércoles 17 de diciembre se inauguró un vuelo desde Ottawa, Canadá. El avión de Porter Airlines aterrizó a las 3:00 p.m. con 123 personas a bordo.

Guanacaste Aeropuerto inauguró el sábado 20 de diciembre dos nuevos vuelos de la temporada alta, uno procedente de Canadá y otro de Estados Unidos. (Guanacaste Aeropuerto/Guanacaste Aeropuerto)

Esta ruta, disponible hasta abril del próximo año, operará cuatro días a la semana. En enero de 2026 se extenderá a seis días.

Además, el pasado 12 de diciembre empezó a operar el vuelo Vancouver-Guanacaste. Este vuelo estará disponible hasta el 24 de abril de 2026 y operará cada viernes.

El pasado 4 de diciembre iniciaron operaciones las rutas Toronto, Canadá-Guanacaste y Fort Lauderdale, Estados Unidos-Guanacaste.

Un vuelo de Porter Airlines procedente de Toronto llegó a Costa Rica a la 1:40 p.m., con 132 pasajeros a bordo.

Luego, a las 2:24 p.m. del 4 de diciembre, llegó el vuelo procedente de Fort Lauderdale de la aerolínea JetBlue.

Guanacaste Aeropuerto inauguró el sábado 20 de diciembre dos nuevos vuelos de la temporada alta, uno procedente de Canadá y otro de Estados Unidos. (Guanacaste Aeropuerto/Guanacaste Aeropuerto)

LEA MÁS: ¿Tiene cita o trámites en la CCSS? Estos serán los horarios en fin y principio de año