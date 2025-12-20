¿Dónde estará el nuevo PriceSmart? Confirman ubicación y detalles del décimo club en Costa Rica

La cadena de supermercados con membresía PriceSmart sigue ampliando su presencia en Costa Rica y ya alista la apertura de su décimo club, el cual se ubicará en Ciudad Quesada, en el cantón de San Carlos.

Ubicación confirmada y etapa del proyecto

El nuevo PriceSmart se construirá en Ciudad Quesada, San Carlos (Fines ilustrativos) (PriceSmart/PriceSmart)

Según información divulgada por el medio regional San Carlos Digital, el nuevo supermercado se construirá en un terreno contiguo a la planta de Coca Cola, específicamente en la conocida Calle del Amor.

De acuerdo con datos publicados por el medio local, el proyecto contempla una obra de más de 18.000 metros cuadrados y una inversión aproximada de ₡2.600 millones. Actualmente, el desarrollo se encuentra en la fase de movimiento de tierras.

Permisos municipales ya fueron aprobados

Según El Financiero, la Municipalidad de San Carlos confirmó que los permisos de construcción ya fueron otorgados a nombre de Prismar S.A., razón social de PriceSmart, bajo el expediente P28530-2025.

Segundo PriceSmart fuera del GAM

PriceSmart sumará su décimo supermercado en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Con esta nueva apertura, PriceSmart alcanzará los 10 supermercados en Costa Rica y sumará su segundo local fuera de la Gran Área Metropolitana, después del club ubicado en Liberia.

Actualmente, la cadena cuenta con sedes en Escazú, Santa Ana, Tibás, Heredia, Alajuela, Zapote, Tres Ríos, Cartago y Liberia. La apertura del nuevo supermercado en Ciudad Quesada se proyecta para el próximo año.

