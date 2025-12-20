Sinpe no funcionará algunos días de Navidad y fin de año: atención al anuncio del Banco Central

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció este viernes los días en los que el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) estará fuera de operaciones durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Fechas en que Sinpe no funcionará
Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, la entidad informó que el servicio no operará en las siguientes fechas:
- Jueves 25 de diciembre
- Miércoles 31 de diciembre
- Jueves 1.º de enero del 2026
Servicios que sí seguirán funcionando
El BCCR aclaró que solo las operaciones que se realicen a través de esa plataforma se verán afectadas durante esos días. Es decir, los siguientes servicios continuarán operando con normalidad:
- Sinpe Móvil
- Débito en Tiempo Real
- Pagos Inmediatos
- Sinpe-TP
- Mercado de Numerario
¿Qué es Sinpe y para qué se utiliza?
El Sinpe es una plataforma tecnológica que conecta entidades financieras e instituciones públicas del país por medio de una red privada de telecomunicaciones, lo que permite la movilización electrónica de fondos entre cuentas IBAN y la participación en mercados de negociación que organiza el BCCR.
Este servicio es utilizado principalmente para transferencias de montos mayores a los permitidos por Sinpe Móvil, que es una funcionalidad dentro de la misma plataforma y que permite enviar dinero únicamente con un número telefónico, sin necesidad de usar una cuenta IBAN.
Canales de consulta
La entidad bancaria pidió a la ciudadanía canalizar cualquier consulta relacionada con esta suspensión temporal por medio de los siguientes contactos:
- Teléfono: 2243-3700
- Correo electrónico: atencionalciudadano@bccr.fi.cr