Estos productos subieron y bajaron de precio en ferias, supermercados y carnicerías

El Consejo Nacional de Producción (CNP) dio a conocer los productos que tuvieron cambios en su valor la semana pasada en los supermercados, las ferias del agricultor y las carnicerías.

Según la lista publicada el jueves 18 de diciembre, en las ferias del agricultor, el aguacate Hass importado aumentó bastante en su precio.

Con respecto a la semana del 1 al 5 de diciembre, tuvo una variación del 18.4%, es decir, subió de 3.063 a 3.625 colones.

El CNP dio a conocer cuáles productos subieron o disminuyeron de precio en las ferias del agricultor la semana pasada. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

Otros productos que también tuvieron variaciones en su valor son el plátano, el repollo verde y la cebolla seca amarilla.

El plátano aumentó de 259 a 267 colones, el repollo verde de 608 a 624 colones y la cebolla seca amarilla de 824 a 833 colones.

También hubo productos que bajaron su valor, por ejemplo, el chile dulce, la lechuga americana, la papa blanca, el tomate y la zanahoria. Así variaron estos productos:

Chile dulce: De 433 a 380 colones.

Lechuga americana: De 330 a 307 colones.

Papa blanca: De 1.118 a 983 colones.

Tomate: De 1.233 a 1.193 colones.

Zanahoria: De 557 a 550 colones.

El banano y la piña grande mantuvieron su valor.

El repollo verde y el tomate subieron en supermercados

El CNP informó que el repollo verde, el tomate, la cebolla seca amarilla, los huevos y el aguacate Hass importado aumentaron su valor en los supermercados.

En el caso del repollo verde, pasó de 636 a 699 colones, mientras que el tomate subió de 1.318 a 1.486 colones.

La cebolla seca amarilla aumentó de 1.335 a 1.372 colones, el aguacate Hass importado de 3.039 a 3.728 colones y los huevos de 1.614 a 1.634 colones.

Sin embargo, la lechuga americana, el chile dulce, la papa blanca y la zanahoria disminuyeron su precio en los supermercados.

La lechuga americana pasó de 350 a 328 colones, el chile dulce de 544 a 521 colones, la papa blanca de 1.488 a 1.455 colones y la zanahoria de 586 a 577 colones.

Este tipo de carne aumentó de precio en carnicerías

En las carnicerías, el pollo entero limpio subió de precio. Con respecto a la primera semana de diciembre, tuvo una variación del 4.3%, aumentando de 2.509 a 2.616 colones.

En las carnicerías, el pollo entero limpio subió de precio, según el CNP. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Por otro lado, la posta de cerdo bajó su precio, pasó de 3.494 a 3.417 colones.

En los supermercados, el bistec de res especial subió de 7.448 a 7.608 colones, mientras que la chuleta económica de cerdo bajó de 2.675 a 2.585 colones.

