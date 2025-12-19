¿Tiene cita o trámites en la CCSS? Estos serán los horarios en fin y principio de año

¿Tiene una cita médica o necesita hacer un trámite en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)? Las autoridades anunciaron su horario de atención para este fin y principio de año.

La CCSS informó que los establecimientos de salud mantendrán sus horarios habituales de atención, así los pacientes pueden acudir a sus citas programadas. Si usted tiene que recoger sus medicamentos, hacerse rayos X u otros servicios, no falte a su cita.

“Las áreas de salud y los ebáis en todo el país se van a mantener abiertos en su horario normal durante estos días de fin y principio de año”, dijo Karla Solano, directora de Red de Servicios de Salud.

La CCSS anunció su horario de atención de sus establecimientos de salud para fin y principio de año. (CCSS )

Ella comentó que los días 25 de diciembre y 1 de enero estarán cerrados algunos establecimientos de salud, por ser feriados, excepto los servicios de emergencias y los hospitales.

“El 25 de diciembre, el 1 de enero y ambos fines de semana se mantienen abiertos los servicios de emergencias, tanto en algunas áreas de salud donde se brinda el servicio 24 horas o hasta las diez de la noche, según el horario que hemos mantenido durante todo el año. Los hospitales, por supuesto, están abiertos 24 horas y algunos están reforzados para atender esta época, que es cuando se presentan más accidentes de tránsito y situaciones complicadas”, añade.

Algunos servicios funcionarán en oficinas centrales de la CCSS

La CCSS informó que algunos servicios en las oficinas centrales de la CCSS, en los edificios Laureano Echandi, Jenaro Valverde, Torre B y del Hierro funcionarán en fechas específicas.

La plataforma de aseguramiento en el edificio del Hierro y la plataforma de servicios financieros del edificio Laureano Echandi, así como las sucursales financieras en todo el país, brindarán su atención los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre.

Las autoridades indicaron que el resto de los días, el personal se acogerá al periodo de vacaciones colectivas.

La CCSS brindará atención en sus oficinas centrales los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, mientras que el resto de días estarán cerradas. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Gustavo Picado, gerente financiero, comentó que los usuarios podrán gestionar los servicios financieros por medio de la oficina virtual Caja, en el sitio web institucional.

La atención presencial habitual se retomará a partir del 5 de enero.

