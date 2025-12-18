Licencia digital: Gobierno hace importante anuncio sobre el proyecto

El Gobierno anunció que el proyecto de la licencia digital está cada vez más cerca de ser una realidad y entrará en una nueva fase de licitación.

Los conductores podrán portar su documento mediante un código QR almacenado en dispositivos electrónicos, un servicio que se adjudicará mediante concurso público y que se espera entre en funcionamiento en la segunda mitad del próximo año.

MOPT anuncia que licencias digitales podría empezar a emitirse en el segundo semestre del 2026. (Alonso Tenorio)

El jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraim Zeledón, confirmó que el plan consiste en permitir que los conductores almacenen su acreditación en el celular u otros dispositivos electrónicos.

Un cambio fundamental en este nuevo anuncio es que el servicio ya no será exclusivo del Banco de Costa Rica (BCR). El Gobierno lanzará un concurso mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para adjudicar el servicio a la entidad que brinde las mejores condiciones.

¿Cuándo estará disponible?

A pesar de los avances técnicos y convenios previos firmados con instituciones como el INA y Racsa, el proyecto ha sufrido múltiples postergaciones. La nueva hoja de ruta establece:

Lanzamiento del concurso: Segundo semestre del próximo año.

Segundo semestre del próximo año. Inicio del servicio: Estimado para la segunda mitad del 2026.

La licencia digital no es un tema nuevo en la agenda del MOPT, pero sí uno que ha acumulado varios anuncios fallidos.

El proyecto de la licencia digital ha sufrido múltiples atrasos.

A finales de 2023, el exjerarca Luis Amador anunció el proyecto prometiendo su disponibilidad para enero de 2025.

Luego, en diciembre 2024, el también exjerarca Mauricio Batalla aseguró que el plan se desarrollaría durante el presente año.

En febrero de 2025 se informó de un desarrollo técnico avanzado y convenios institucionales para automatizar trámites, incluyendo las pruebas teóricas.

Pese a estos antecedentes, durante el último año no se habían conocido avances reales sobre el modelo de implementación, hasta este nuevo anuncio oficial.