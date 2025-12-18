Paso a paso: ¿Cómo tramitar el permiso del Senasa para que su mascota viaje fuera del país con usted?

Si tiene planeado salir de Costa Rica junto a su perro o gato, preste atención: el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) recuerda que cada destino tiene regulaciones propias.

Un descuido en el certificado de exportación o en las vacunas podría impedir que su mejor amigo aborde el avión o el transporte terrestre.

Siga los pasos que establece Senasa para sacar su mascota del país. (Shutterstock)

Para garantizar un viaje seguro y el resguardo del bienestar animal, el Senasa establece una hoja de ruta obligatoria para todos los propietarios:

Consulta de requisitos: El usuario debe investigar primero qué exige específicamente el país de destino, ya que las regulaciones varían entre naciones. Valoración veterinaria: Debe acudir a un médico veterinario privado autorizado. El profesional realizará una valoración clínica, verificará los requisitos del destino y emitirá el certificado de exportación. Validación de SENASA: El certificado del veterinario privado debe presentarse ante un médico oficial de Senasa, quien confirmará el cumplimiento de todo lo solicitado. Una vez firmado por la autoridad oficial, la mascota queda autorizada para salir.

Trámites especiales: El caso de Panamá

Si su destino es el país vecino de Panamá, el procedimiento incluye pasos adicionales de carácter diplomático: el certificado de exportación debe presentarse para revisión y firma en la oficina central del Senasa.

Además, es la institución la que se encarga de enviar el documento al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el respectivo apostillado.

Tome en cuenta que si el país de destino exige modelos de certificados adicionales, estos deben gestionarse en el Departamento de Cuarentena Animal.

Cada país tiene regulaciones distintas para que viajen las mascotas. (Shutterstock)

Recomendaciones finales y costos

Senasa enfatiza que el cumplimiento de los trámites estatales son solo una parte del viaje. Es indispensable presentar la cartilla de vacunas al día y cualquier otro documento exigido internacionalmente.

Además, se debe cancelar el monto correspondiente según el código C.16 del decreto tarifario.

Ahora bien, tome en cuenta que las empresas de transporte y aerolíneas tienen políticas independientes y pueden solicitar requisitos extra ajenos a Senasa.

Las autoridades reiteran la importancia de realizar estas gestiones con suficiente antelación para evitar inconvenientes de último minuto y asegurar el bienestar del animal durante el traslado.