¿Dónde se vendieron los tres premios del sorteo de Consolación? Esto informó la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) informó los puntos de venta donde fueron colocados los tres premios principales del sorteo de Consolación, encabezados por un premio mayor de ¢400 millones por entero.

Premio mayor cayó en San José y Heredia

El 82 con la serie 844 fue el premio mayor del sorteo de consolación del Gordo Navideño. (Captura de pantalla/JPS)

El premio mayor, correspondiente a ¢400 millones por entero, fue favorecido con el número 82 y la serie 844.

De acuerdo con la información oficial, este premio fue vendido en el centro de San José y en San Rafael de Heredia, donde se colocaron las fracciones ganadoras.

Segundo premio se vendió en la web comercial

El segundo premio, de ¢80 millones por entero, correspondió al número 87 con la serie 641.

La JPS indicó que este premio fue vendido por medio de la web comercial, canal digital habilitado para la compra de lotería.

Tercer premio se distribuyó en San José y Tibás

El tercer premio, que paga ¢35 millones por entero, favoreció al número 28 con la serie 215.

Este premio fue colocado en el centro de San José y en el cantón de Tibás, según el detalle brindado tras el sorteo.

La Junta de Protección Social recordó que las personas favorecidas deben presentar los pedacitos o el entero con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el pago de los premios.

