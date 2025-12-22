Sorteo de consolación: la web de la JPS mostró un escenario distinto al del Gordo Navideño

A pocas horas del sorteo de consolación, programado para las 7:30 p.m., la página web de la Junta de Protección Social (JPS) muestra que no hay lotería disponible en línea.

Lo que muestra la web de la JPS

15/12/2025, San José, JPS, recorrido cerca de la JPS, para ver la venta de loteria y la gente cambiando premios de la loteria Navideña. (Jose Cordero/José Cordero)

Al ingresar a la plataforma digital de la JPS antes de las 6 p.m. el sistema indico que no hay lotería disponible correspondiente al sorteo de consolación. Esta información se observó directamente en el sitio web institucional.

Según nos explicó la JPS la venta en línea cerró a las 6:45 p.m.

Por lo que le preguntamos a la JPS si se vendió toda la lotería que pusieron a disposición en línea y nos respondieron: “La devolución y venta efectiva con gusto cuando la tengamos”.

La condición sugiere que toda la oferta de lotería en línea fue vendida antes de la realización del sorteo de esta noche.

Diferencia con el Gordo Navideño

Durante el sorteo del Gordo Navideño, la combinación premiada se encontraba disponible en línea, pero no fue vendida, lo que provocó que el premio mayor fuera repartido entre obras sociales por la institución.

En esta ocasión, el escenario es distinto, ya que la web de la JPS refleja venta total en línea previo al sorteo de consolación, cuyo premio mayor asciende a ¢2.000 millones.

¿Qué implica para el premio mayor?

La web de la JPS muestra venta total en línea antes del sorteo de consolación. (Captura/Captura)

Con base en lo que muestra la plataforma digital, si la combinación del premio mayor de ¢2.000 millones estaba dentro de la oferta en línea, el hecho de que ya no haya disponibilidad indica que sí saldría durante el sorteo programado para las 7:30 p.m.

Será únicamente tras la realización del sorteo cuando se confirme si el número y la serie favorecidas fueron vendidas en línea o quedó en algún lugar del país.

