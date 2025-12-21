¿Viaja a Colombia? Tome en cuenta estos días sin vacunación contra fiebre amarilla

Si usted viajará a Colombia pronto y aún necesita vacunarse contra la fiebre amarilla, tome en cuenta que habrá dos días en los que no se estará aplicando la dosis.

LEA MÁS: Estas son las propiedades y vehículos que el Banco Popular rematará en 2026

El 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 no se realizarán jornadas de vacunación para aquellos viajeros a Colombia, por motivo de los feriados. Sin embargo, el resto de los días las personas sí podrán acudir a una de las 23 áreas de salud donde se está aplicando esta vacuna en todo el país.

Recuerde que para que le vacunen, debe agendar su cita en el sitio web de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con sus datos personales como nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico (opcional) y fecha de viaje. No olvide llevar su documento de identidad y el boleto aéreo el día de la cita.

Los viajeros a Colombia no podrán acudir a vacunarse contra la fiebre amarilla el 25 de diciembre ni el 1 de enero de 2026. (Canva/Canva)

Las autoridades de la CCSS señaló que los viajeros a Colombia deben vacunarse al menos diez días antes de su viaje.

LEA MÁS: La IA da sus primeros pasos para reducir retrasos en el sistema de salud

¿Quiénes pueden vacunarse?

Elvis Delgado, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, indicó que las personas que tienen viajes programados hasta el 22 de enero de 2026 pueden vacunarse.

Esta vacuna está dirigida a personas entre los 9 meses y los 60 años.

Las personas, como niños entre 6 y 9 meses, embarazadas, mujeres en lactancia o personas mayores de 60 años, podrán aplicarse la dosis según valoración médica.

Usted puede vacunarse en cualquiera de las áreas de salud habilitadas, sin importar el lugar de residencia o adscripción. En el sitio web de la CCSS puede consultar la lista completa de sitios donde se están aplicando la vacuna contra la fiebre amarilla, así como las fechas y el horario.

Para vacunarse contra la fiebre amarilla, tiene que agendar una cita en el sitio web de la CCSS. (CCSS/CCSS)

Por ejemplo, entre las áreas de salud habilitadas para la vacunación se encuentran Tibás-Uruca-Merced, Corredores, Santa Cruz y Goicoechea, entre otras.

Las autoridades recordaron que se debe mantener actualizados los datos en el EDUS, ya que esto es clave para la emisión del carné internacional de vacunación.

LEA MÁS: ¿Cuál candidato piensa igual que yo? El quiz de 20 preguntas que le dice cuál es más afín a usted