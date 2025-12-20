La IA da sus primeros pasos para reducir retrasos en el sistema de salud

La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse; en los últimos años ha estado implementándose en diferentes sectores para agilizar ciertas tareas; por ejemplo, en el de salud, donde hay problemas como el atraso en la atención médica a los pacientes, entrega de resultados de exámenes clínicos y otros.

Por eso, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se unieron para capacitar a profesionales en salud para implementar la IA en la solución de problemas de alta prioridad.

En el curso que el TEC impartió, participaron personal clínico y médico y especialistas en programación y estadísticas de la CCSS.

El TEC y la CCSS se unieron para capacitar a profesionales en salud para que utilicen la IA para agilizar procesos médicos. (TEC/TEC)

Durante las ocho sesiones del curso, que se realizaron durante noviembre de este año, los participantes trabajaron en el desarrollo de prototipos funcionales que ayuden a agilizar procesos médicos críticos.

“Hemos estado conversando (con la Caja) sobre la posibilidad de desarrollar un programa que pueda formar a los profesionales de la CCSS, de todos los ámbitos, desde el clínico hasta informática, estadística y más, para que desarrollen proyectos en los que se utilice la IA para resolver problemas clave dentro de la institución”, explicó a La Teja Saúl Calderón, encargado de la capacitación y doctor en IA.

En el curso, se introdujeron conceptos básicos de IA, programación, principios de programación numérica y más.

¿Qué proyectos se realizaron?

Durante las sesiones que se realizaron en noviembre, los participantes trabajaron en el uso de la IA para la detección temprana de anomalías en las mamografías.

“Hay muy pocos especialistas, muy pocos radiólogos disponibles, y la idea del proyecto es desarrollar un modelo de inteligencia artificial que tamice las imágenes de forma que se logren priorizar a los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar un cáncer”, dijo Calderón.

Para este proyecto, se hicieron pruebas con un conjunto de datos que les dio acceso una clínica de la Caja.

Los participantes en el curso trabajaron utilizando la IA para la detección temprana de anomalías en mamografías. (Cortesía)

También realizaron sistemas para automatizar el análisis de imágenes de fondo de ojo en bebés recién nacidos.

“Los neonatos tienen, muchas veces, riesgo de padecer ceguera de forma temprana y es necesario hacer análisis de las imágenes de fondo de ojo para detectar si hay un riesgo y si el bebé necesita ser tratado de forma inmediata”, comentó el especialista.

Este proyecto también fue impartido por Maricel Masís, doctora en oftalmología computacional de la Universidad de Montreal.

Plantean crear una maestría o especialidad

Este es solo el inicio de una nueva era para el sector de salud. Se espera que esta iniciativa evolucione hacia programas más extensos.

Incluso, podría abrirse una maestría o especialidad de un año en IA aplicada a la salud para profesionales en medicina, informática y administración.

“Este curso es el primer piloto. Ya tenemos un primer acercamiento a lo que sería el programa. Tenemos por objetivo especializarlo en IA para salud, ojalá entre 2026 y 2027, y que no solo sea para profesionales de la Caja, sino también abierto al público”, comentó Saúl Calderón.

También se espera desarrollar proyectos conjuntos entre estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado del TEC; de esta forma puede fortalecerse el vínculo entre el instituto, el sistema de salud y la industria para beneficiar a las personas aseguradas en la atención médica.

Para continuar con los proyectos que los profesionales trabajaron en el curso, se planteó la necesidad de una alianza público-público.

