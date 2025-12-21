Nacional

Estas son las propiedades y vehículos que el Banco Popular rematará en 2026

El Banco Popular dio a conocer una lista de casas, lotes y vehículos que estarán disponibles en remate

Por Ingrid Hidalgo

El Banco Popular anunció lotes, casas y vehículos que están en remate, para aquellas personas que quieren aprovechar esta oportunidad.

La entidad tiene tres vehículos y varios terrenos listos para el remate que se realizará entre enero y febrero de 2026.

Estas son las casas, los terrenos y los automóviles que están disponibles para remate:

Casa en Cartago

El Banco Popular tiene varios vehículos, casas y lotes en remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 25-007989-1164-CJ
  • Ubicación: Occidental, Cartago, Cartago
  • Área: 224,02 m²
  • Valor de mercado: ¢72.292.659,88
  • Base de remate: ¢53.775.760,03
  • Fecha y hora del remate: 28 de enero de 2026, a las 11:00 a.m.
  • Contacto: 2104-6268

Lote en Puriscal

El Banco Popular tiene varios vehículos, casas y lotes en remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 25-000235-1765-CJ
  • Ubicación: Santiago, Puriscal, San José
  • Área: 508,67 m²
  • Valor de mercado: ¢17.846.870,00
  • Base de remate: ¢16.148.009,1
  • Fecha y hora del remate: 5 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m.
  • Contacto: 2104-6268

Casa en Orotina

El Banco Popular tiene varios vehículos, casas y lotes en remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 23-007086-1157-CJ
  • Ubicación: Orotina, Orotina, Alajuela
  • Área: 6618,30 m²
  • Valor de mercado: ¢136.846.753,00
  • Base de remate: ¢40.791.466,06
  • Fecha y hora del remate: 20 de enero de 2026, a las 7:45 a.m.
  • Contacto: 2104-6268

Carro marca Kaiyi

El Banco Popular tiene varios vehículos, casas y lotes en remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Administrativo: RJM-BP-019-2025-EP
  • Sede de subasta: Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados
  • Valor de mercado: ¢10.410.326.35
  • Base de remate: ¢3.829.266,64
  • Fecha y hora del remate: 8 de enero de 2026, a las 9:30 a.m.
  • Contacto: 2104-6629

Carro marca Chery

El Banco Popular tiene varios vehículos, casas y lotes en remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Administrativo: RJM-BP-027-2025-EP
  • Sede de subasta: Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados
  • Valor de mercado: ¢11.534.882,00
  • Base de remate: ¢3.590.619,81
  • Fecha y hora del remate: 8 de enero de 2026, a las 2:00 p.m.
  • Contacto: 2104-6629

Carro marca Changan

El Banco Popular tiene varios vehículos, casas y lotes en remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Administrativo: RJM-BP-004-2025-EP
  • Sede de subasta: Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados
  • Valor de mercado: ¢10.279.942,91
  • Base de remate: ¢3.425.739,63
  • Fecha y hora del remate: 7 de enero de 2026, a las 10:00 a.m.
  • Contacto: 2104-6629

