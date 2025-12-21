Estas son las propiedades y vehículos que el Banco Popular rematará en 2026

El Banco Popular anunció lotes, casas y vehículos que están en remate, para aquellas personas que quieren aprovechar esta oportunidad.
La entidad tiene tres vehículos y varios terrenos listos para el remate que se realizará entre enero y febrero de 2026.
Estas son las casas, los terrenos y los automóviles que están disponibles para remate:
Casa en Cartago
- Expediente Judicial: 25-007989-1164-CJ
- Ubicación: Occidental, Cartago, Cartago
- Área: 224,02 m²
- Valor de mercado: ¢72.292.659,88
- Base de remate: ¢53.775.760,03
- Fecha y hora del remate: 28 de enero de 2026, a las 11:00 a.m.
- Contacto: 2104-6268
Lote en Puriscal
- Expediente Judicial: 25-000235-1765-CJ
- Ubicación: Santiago, Puriscal, San José
- Área: 508,67 m²
- Valor de mercado: ¢17.846.870,00
- Base de remate: ¢16.148.009,1
- Fecha y hora del remate: 5 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m.
- Contacto: 2104-6268
Casa en Orotina
- Expediente Judicial: 23-007086-1157-CJ
- Ubicación: Orotina, Orotina, Alajuela
- Área: 6618,30 m²
- Valor de mercado: ¢136.846.753,00
- Base de remate: ¢40.791.466,06
- Fecha y hora del remate: 20 de enero de 2026, a las 7:45 a.m.
- Contacto: 2104-6268
Carro marca Kaiyi
- Expediente Administrativo: RJM-BP-019-2025-EP
- Sede de subasta: Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados
- Valor de mercado: ¢10.410.326.35
- Base de remate: ¢3.829.266,64
- Fecha y hora del remate: 8 de enero de 2026, a las 9:30 a.m.
- Contacto: 2104-6629
Carro marca Chery
- Expediente Administrativo: RJM-BP-027-2025-EP
- Sede de subasta: Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados
- Valor de mercado: ¢11.534.882,00
- Base de remate: ¢3.590.619,81
- Fecha y hora del remate: 8 de enero de 2026, a las 2:00 p.m.
- Contacto: 2104-6629
Carro marca Changan
- Expediente Administrativo: RJM-BP-004-2025-EP
- Sede de subasta: Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados
- Valor de mercado: ¢10.279.942,91
- Base de remate: ¢3.425.739,63
- Fecha y hora del remate: 7 de enero de 2026, a las 10:00 a.m.
- Contacto: 2104-6629
