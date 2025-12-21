Estas son las propiedades y vehículos que el Banco Popular rematará en 2026

El Banco Popular anunció lotes, casas y vehículos que están en remate, para aquellas personas que quieren aprovechar esta oportunidad.

La entidad tiene tres vehículos y varios terrenos listos para el remate que se realizará entre enero y febrero de 2026.

Estas son las casas, los terrenos y los automóviles que están disponibles para remate:

Casa en Cartago

El Banco Popular tiene varios vehículos, casas y lotes en remate. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 25-007989-1164-CJ

25-007989-1164-CJ Ubicación: Occidental, Cartago, Cartago

Occidental, Cartago, Cartago Área: 224,02 m²

224,02 m² Valor de mercado: ¢72.292.659,88

¢72.292.659,88 Base de remate: ¢53.775.760,03

¢53.775.760,03 Fecha y hora del remate: 28 de enero de 2026, a las 11:00 a.m.

28 de enero de 2026, a las 11:00 a.m. Contacto: 2104-6268

Lote en Puriscal

Expediente Judicial: 25-000235-1765-CJ

25-000235-1765-CJ Ubicación: Santiago, Puriscal, San José

Santiago, Puriscal, San José Área: 508,67 m²

508,67 m² Valor de mercado: ¢17.846.870,00

¢17.846.870,00 Base de remate: ¢16.148.009,1

¢16.148.009,1 Fecha y hora del remate: 5 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m.

5 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m. Contacto: 2104-6268

Casa en Orotina

Expediente Judicial: 23-007086-1157-CJ

23-007086-1157-CJ Ubicación: Orotina, Orotina, Alajuela

Orotina, Orotina, Alajuela Área: 6618,30 m²

6618,30 m² Valor de mercado: ¢136.846.753,00

¢136.846.753,00 Base de remate: ¢40.791.466,06

¢40.791.466,06 Fecha y hora del remate: 20 de enero de 2026, a las 7:45 a.m.

20 de enero de 2026, a las 7:45 a.m. Contacto: 2104-6268

Carro marca Kaiyi

Expediente Administrativo: RJM-BP-019-2025-EP

RJM-BP-019-2025-EP Sede de subasta: Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados

Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados Valor de mercado: ¢10.410.326.35

¢10.410.326.35 Base de remate: ¢3.829.266,64

¢3.829.266,64 Fecha y hora del remate: 8 de enero de 2026, a las 9:30 a.m.

8 de enero de 2026, a las 9:30 a.m. Contacto: 2104-6629

Carro marca Chery

Expediente Administrativo: RJM-BP-027-2025-EP

RJM-BP-027-2025-EP Sede de subasta: Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados

Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados Valor de mercado: ¢11.534.882,00

¢11.534.882,00 Base de remate: ¢3.590.619,81

¢3.590.619,81 Fecha y hora del remate: 8 de enero de 2026, a las 2:00 p.m.

8 de enero de 2026, a las 2:00 p.m. Contacto: 2104-6629

Carro marca Changan

Expediente Administrativo: RJM-BP-004-2025-EP

RJM-BP-004-2025-EP Sede de subasta: Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados

Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, Oficina Bufete RJM Abogados Valor de mercado: ¢10.279.942,91

¢10.279.942,91 Base de remate: ¢3.425.739,63

¢3.425.739,63 Fecha y hora del remate: 7 de enero de 2026, a las 10:00 a.m.

7 de enero de 2026, a las 10:00 a.m. Contacto: 2104-6629

