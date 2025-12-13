Nacional

BCR ofrece casas con muy buenos precios en varias partes del país

Las viviendas se ubican en Puntarenas, La Cruz, Pococí, Jiménez y Bagaces

Por Ingrid Hidalgo

¿Está buscando una casa? El Banco de Costa Rica (BCR) tiene varias opciones disponibles en venta en diferentes partes del país.

La entidad bancaria ofrece varias viviendas con descuentos, a buenos precios, para aquellas personas que necesitan un lugar donde vivir.

Algunos lugares donde se pueden encontrar estas casas son Bagaces, Jiménez de Cartago, Pococí, La Cruz y Puntarenas.

Estas son las casas que está ofreciendo el Banco de Costa Rica:

Casa en Puntarenas

Casa en Puntarenas
El BCR tiene casas en venta en diferentes partes del país, algunas cuentan con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 6-50497-000
  • Ubicación: Chacarita, Puntarenas, Puntarenas. Barrio 20 de Noviembre, sobre avenida 11, ubicada a 40 metros oeste de calle 122, costado sur de la vía de acceso.
  • Área del terreno: 100,78 m²
  • Área de construcción: 101,75 m²
  • Precio: ¢12.311.000,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en La Cruz

Casa en La Cruz
El BCR tiene casas en venta en diferentes partes del país, algunas cuentan con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 5-211072-000
  • Ubicación: Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. Del puente sobre el río Las Haciendas, 1.437 metros noroeste y 542.66 metros noreste.
  • Área del terreno: 20.235,00 m²
  • Área de construcción: 95,00 m²
  • Precio inicial: ¢37.182.000,00
  • Descuento: 25%
  • Precio final con descuento: ¢27.886.500,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Pococí

Casa en Pococí
El BCR tiene casas en venta en diferentes partes del país, algunas cuentan con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 7-49190-000
  • Ubicación: Rita, Pococí, Limón. De la esquina suroeste del parque, 454 metros oeste y 385 metros norte, mano izquierda, lote con casa color verde agua.
  • Área del terreno: 594,16 m²
  • Área de construcción: 211,15 m²
  • Precio inicial: ¢31.976.000,00
  • Descuento: 15%
  • Precio final con descuento: ¢27.179.600,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Jiménez de Cartago

Casa en Jiménez de Cartago
El BCR tiene casas en venta en diferentes partes del país, algunas cuentan con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 3-156361-000
  • Ubicación: Tucurrique, Jiménez, Cartago. De la escuela de Tucurrique, 50 metros este.
  • Área del terreno: 399,73 m²
  • Área de construcción: 166,49 m²
  • Precio inicial: ¢40.045.000,00
  • Descuento: 35%
  • Precio final con descuento: ¢26.029.250,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Bagaces

Casa en Bagaces
El BCR tiene casas en venta en diferentes partes del país, algunas cuentan con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 5-65186-000
  • Ubicación: Mogote, Bagaces, Guanacaste. Guayabo, del salón comunal 200 metros oeste y 25 metros norte.
  • Área del terreno: 330,00 m²
  • Área de construcción: 149,00 m²
  • Precio inicial: ¢36.899.000,00
  • Descuento: 15%
  • Precio final con descuento: ¢31.364.150,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

