BCR ofrece casas con muy buenos precios en varias partes del país

¿Está buscando una casa? El Banco de Costa Rica (BCR) tiene varias opciones disponibles en venta en diferentes partes del país.
La entidad bancaria ofrece varias viviendas con descuentos, a buenos precios, para aquellas personas que necesitan un lugar donde vivir.
Algunos lugares donde se pueden encontrar estas casas son Bagaces, Jiménez de Cartago, Pococí, La Cruz y Puntarenas.
Estas son las casas que está ofreciendo el Banco de Costa Rica:
Casa en Puntarenas
- Folio N.º 6-50497-000
- Ubicación: Chacarita, Puntarenas, Puntarenas. Barrio 20 de Noviembre, sobre avenida 11, ubicada a 40 metros oeste de calle 122, costado sur de la vía de acceso.
- Área del terreno: 100,78 m²
- Área de construcción: 101,75 m²
- Precio: ¢12.311.000,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en La Cruz
- Folio N.º 5-211072-000
- Ubicación: Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. Del puente sobre el río Las Haciendas, 1.437 metros noroeste y 542.66 metros noreste.
- Área del terreno: 20.235,00 m²
- Área de construcción: 95,00 m²
- Precio inicial: ¢37.182.000,00
- Descuento: 25%
- Precio final con descuento: ¢27.886.500,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Pococí
- Folio N.º 7-49190-000
- Ubicación: Rita, Pococí, Limón. De la esquina suroeste del parque, 454 metros oeste y 385 metros norte, mano izquierda, lote con casa color verde agua.
- Área del terreno: 594,16 m²
- Área de construcción: 211,15 m²
- Precio inicial: ¢31.976.000,00
- Descuento: 15%
- Precio final con descuento: ¢27.179.600,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Jiménez de Cartago
- Folio N.º 3-156361-000
- Ubicación: Tucurrique, Jiménez, Cartago. De la escuela de Tucurrique, 50 metros este.
- Área del terreno: 399,73 m²
- Área de construcción: 166,49 m²
- Precio inicial: ¢40.045.000,00
- Descuento: 35%
- Precio final con descuento: ¢26.029.250,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Bagaces
- Folio N.º 5-65186-000
- Ubicación: Mogote, Bagaces, Guanacaste. Guayabo, del salón comunal 200 metros oeste y 25 metros norte.
- Área del terreno: 330,00 m²
- Área de construcción: 149,00 m²
- Precio inicial: ¢36.899.000,00
- Descuento: 15%
- Precio final con descuento: ¢31.364.150,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
