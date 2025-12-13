BCR ofrece casas con muy buenos precios en varias partes del país

¿Está buscando una casa? El Banco de Costa Rica (BCR) tiene varias opciones disponibles en venta en diferentes partes del país.

La entidad bancaria ofrece varias viviendas con descuentos, a buenos precios, para aquellas personas que necesitan un lugar donde vivir.

Algunos lugares donde se pueden encontrar estas casas son Bagaces, Jiménez de Cartago, Pococí, La Cruz y Puntarenas.

Estas son las casas que está ofreciendo el Banco de Costa Rica:

Casa en Puntarenas

El BCR tiene casas en venta en diferentes partes del país, algunas cuentan con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 6-50497-000

Ubicación: Chacarita, Puntarenas, Puntarenas. Barrio 20 de Noviembre, sobre avenida 11, ubicada a 40 metros oeste de calle 122, costado sur de la vía de acceso.

Chacarita, Puntarenas, Puntarenas. Barrio 20 de Noviembre, sobre avenida 11, ubicada a 40 metros oeste de calle 122, costado sur de la vía de acceso. Área del terreno: 100,78 m²

100,78 m² Área de construcción: 101,75 m²

101,75 m² Precio: ¢12.311.000,00

¢12.311.000,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en La Cruz

Folio N.º 5-211072-000

Ubicación: Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. Del puente sobre el río Las Haciendas, 1.437 metros noroeste y 542.66 metros noreste.

Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. Del puente sobre el río Las Haciendas, 1.437 metros noroeste y 542.66 metros noreste. Área del terreno: 20.235,00 m²

20.235,00 m² Área de construcción: 95,00 m²

95,00 m² Precio inicial: ¢37.182.000,00

¢37.182.000,00 Descuento: 25%

Precio final con descuento: ¢27.886.500,00

¢27.886.500,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Pococí

Folio N.º 7-49190-000

Ubicación: Rita, Pococí, Limón. De la esquina suroeste del parque, 454 metros oeste y 385 metros norte, mano izquierda, lote con casa color verde agua.

Rita, Pococí, Limón. De la esquina suroeste del parque, 454 metros oeste y 385 metros norte, mano izquierda, lote con casa color verde agua. Área del terreno: 594,16 m²

594,16 m² Área de construcción: 211,15 m²

211,15 m² Precio inicial: ¢31.976.000,00

¢31.976.000,00 Descuento: 15%

Precio final con descuento: ¢27.179.600,00

¢27.179.600,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Jiménez de Cartago

Folio N.º 3-156361-000

Ubicación: Tucurrique, Jiménez, Cartago. De la escuela de Tucurrique, 50 metros este.

Tucurrique, Jiménez, Cartago. De la escuela de Tucurrique, 50 metros este. Área del terreno: 399,73 m²

399,73 m² Área de construcción: 166,49 m²

166,49 m² Precio inicial: ¢40.045.000,00

¢40.045.000,00 Descuento: 35%

Precio final con descuento: ¢26.029.250,00

¢26.029.250,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Bagaces

Folio N.º 5-65186-000

Ubicación: Mogote, Bagaces, Guanacaste. Guayabo, del salón comunal 200 metros oeste y 25 metros norte.

Mogote, Bagaces, Guanacaste. Guayabo, del salón comunal 200 metros oeste y 25 metros norte. Área del terreno: 330,00 m²

330,00 m² Área de construcción: 149,00 m²

149,00 m² Precio inicial: ¢36.899.000,00

¢36.899.000,00 Descuento: 15%

Precio final con descuento: ¢31.364.150,00

¢31.364.150,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

