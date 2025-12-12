Claudia Dobles responde a las críticas: “La Costa Rica del 2018-2022 ya no existe”

La candidata presidencial Claudia Dobles señaló que su movimiento político es distinto al que llevó a su esposo, Carlos Alvarado, a gobernar al país entre los años 2018 y 2022.

Durante esta campaña electoral, varias personas han dicho en redes sociales que no votarían por ella por lo que hizo Carlos Alvarado en el gobierno pasado, cuando ella era la primera dama.

En una entrevista con la candidata presidencial, tras el anuncio de la adhesión del Partido Republicano Social Cristiano, fundado por el exmandatario Rafael Ángel Calderón Fournier, a la Coalición Agenda Ciudadana para las elecciones de 2026, le preguntamos sobre las críticas que han hecho las personas contra su movimiento político, sobre todo contra ella, culpándola por las decisiones que se tomaron en la administración anterior.

La candidata presidencial Claudia Dobles dijo que la Costa Rica de ahora es distinta a la del gobierno anterior. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Dobles señaló que el movimiento político busca atender necesidades distintas a la que buscaba el Partido Acción Ciudadana (PAC) hace 8 años.

“Creo que la Costa Rica que experimentó la administración 2018-2022 ya no es la Costa Rica que existe el día de hoy. Nuestro movimiento político entiende cuáles son las necesidades que tiene Costa Rica en el 2026. Nosotros creemos que Costa Rica cambió”, dijo la candidata.

Ella comentó que las necesidades del país cambiaron, así como los votantes.

“Creo que la comparación ni siquiera aplica porque esa Costa Rica, ese momento histórico, esos retos, esas decisiones responden a la Costa Rica que ya no existe”, mencionó.

Claudia Dobles señaló que en esta campaña electoral, la coalición está realizando un planteamiento para la Costa Rica del 2026, pensando en cómo la quieren entrear al pueblo y cómo quieren cerrar en el 2030.

Ella también mencionó que es una persona distinta a cómo era hace 8 años, incluso a cómo era el año pasado.

“Soy una persona diferente a la que fui el año pasado, mucho más a la que fui en el 2017-2018″, dijo.

“Me siento orgullosa del trabajo”

La candidata presidencial expresó que se siente orgullosa del trabajo que se hizo durante el gobierno de Carlos Alvarado.

“Me siento orgullosa de la responsabilidad con la que se asumieron retos, que eran complejos e impopulares. Estoy orgullosa de haber participado en un movimiento político que le hizo frente a una de las crisis más importantes que ha experimentado la humanidad, el covid-19, poniendo siempre la vida de las personas en el centro”, dijo.

Claudia Dobles señaló que está orgullosa del trabajo que se hizo durante la administración de Carlos Alvarado, pero admitió que se cometieron errores. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ella admitió que se cometieron errores, pero se trabajó para el pueblo.

“Se cometieron errores, sí, pero siempre se trabajó poniendo a la gente en el centro, de manera decente y respetuosa. Se trabajó siempre buscando lograr acuerdos. De eso me siento orgullosa”, indicó.

