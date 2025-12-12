¿Cuándo serán los debates presidenciales del TSE para las elecciones de 2026?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció las fechas en que los candidatos presidenciales debatirán de cara a las elecciones de 2026.

La presentación oficial de los candidatos, tal y como lo denomina el TSE, se realizará del 9 al 12 de enero, de 7 p.m. a 9 p.m.

Las autoridades electorales dividieron cinco candidatos por día, cuyo cronograma quedó de la siguiente forma:

Viernes 9 de enero de 2026

Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos.

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático.

Walter Hernández, del partido Justicia Social Costarricense.

Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática.

Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación.

El TSE realizará su debate presidencial del 9 al 12 de enero de 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sábado 10 de enero de 2026

Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana.

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Social y Democrático.

Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República.

David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora.

Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad.

Domingo 11 de enero de 2026

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista.

Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional.

José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza.

Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda.

Lunes 12 de enero

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional.

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio.

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana.

Luis Amador, del Partido Integración Nacional.

Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero.

El encuentro entre los candidatos se llevará a cabo en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE y no estará abierto al público. Solamente se permitirá el ingreso de tres acompañantes por candidatura.

¿Cómo será el formato?

El TSE indicó que habrá cuatro bloques. Cada noche se abordarán los cuatro mismos temas, los cuales se darán a conocer con una pregunta diferente en cada debate.

Los candidatos deberán responder con sus propuestas, contando qué harán y cómo lo concretarán.

Habrá interpelación entre las candidaturas. El TSE indicó que habrá una sección donde un candidato le puede hacer una pregunta al otro.

TSE imprimirá más de 7 millones de papeletas

Las autoridades electorales informaron que ya empezaron con la impresión de 7.396.306 papeletas que se utilizarán en las elecciones que se celebrarán el 1 de febrero de 2026.

En total, se imprimirán 3.731.788 papeletas, de color blanca, para presidencia y vicepresidencias de la República y 3.664.518, de color celeste, para diputaciones.

El TSE indicó que la cifra de papeletas para ambas corresponde a la cantidad de electores inscritos en el padrón.

Esta es la papeleta presidencial para las elecciones de 2026. Las de las diputaciones son de color celeste. (TSE/TSE)

En el caso de las papeletas para diputaciones, el número es menor porque los costarricenses que viven en el extranjero solamente votan para la presidencia.

El costo total aproximado de la impresión de este importante material ronda los 1.050 millones de colones. Se espera que la impresión de papeletas finalice el 30 de diciembre de este año.

El TSE cuenta con medidas de seguridad mientras se imprimen las papeletas: presencia y monitoreo de personal especializado las 24 horas del día, controles de acceso, portación de gafetes por área, restricción de uso de celulares, relojes inteligentes, cámaras de video en zonas de impresión y servicios de vigilancia con circuito cerrado de televisión.

