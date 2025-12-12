Opinión: “Hugo Chávez hizo en Venezuela algo idéntico a lo que estamos viendo en Costa Rica”

Hoy les vengo a contar una triste historia que espero compartan con sus amigos y familiares, y es cómo Venezuela pasó de ser un país democrático (como Costa Rica) a una dictadura.

El manual que está siguiendo el chavismo en Costa Rica es muy parecido al que dibujó Hugo Chávez en Venezuela y la evidencia es más que clara. (Archivo/Archivo)

Reelección presidencial continua

Hugo Chávez convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Quería cambiar la Constitución, porque decía que era obsoleta. Y no solo lo logró, sino que le añadió, progresivamente, la reelección presidencial consecutiva, algo que hasta entonces no era permitido.

Como controlaba la Asamblea (con mayoría de diputados), esta aprobó una ley para aumentar el número de magistrados, pasó de 20 a 32 y esos 12 nuevos, obviamente, eran todos chavistas, por lo que se garantizó que el tribunal nunca fallara en contra del presidente.

Luego desequilibró las condiciones electorales, ya que permitió el uso de recursos del Estado en campañas políticas.

Debilitamiento de los poderes

El siguiente paso fue debilitar a los medios de comunicación críticos. No renovó la frecuencia de Radio Caracas Televisión, el canal más antiguo y crítico de su gestión. Y de repente empresarios afines al gobierno compraron frecuencias para suavizar su línea editorial.

¿Dónde he visto y oído cosas parecidas en Costa Rica?

Pilar Cisneros dijo, en julio del 2025, que era muy propable que iban a impulsar, en el próximo gobierno, la reelección presidencial continua, uno de los primeros pasos que dio Hugo Chávez para perpetuarse en el poder en Venezuela. (Jose Cordero/José Cordero)

Ya me acordé: lo oí de Pilar Cisneros, diciendo que quieren “una dictadura del pueblo” en Costa Rica, o que necesitan 40 diputados para cambiar la Constitución, para así permitir la reelección presidencial continua.

“Claramente hemos manifestado que queremos cambiar la ley para que haya reelección presidencial, para una sola vez. No somos hipócritas”, dijo Cisneros el 11 de octubre de este año.

También a Rodrigo Chaves, tratando de debilitar a la prensa, a la Contraloría, al Tribunal Supremo de Elecciones, al Poder Judicial y a la Asamblea con constantes ataques.

Mi hermosa Tiquicia cada vez huele más a Venezuela y parece que muchos no se han dado cuenta.