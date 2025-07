¿Qué tendría que pasar para que Rodrigo Chaves pueda optar por la reelección presidencial?

Rodrigo Chaves se ha sentido bastante cómodo en la silla presidencial, tanto así que varias veces ha dicho que ha pensado en la reelección, pero ¿puede reelegirse?

La Constitución Política señala en su artículo 132: “No podrá ser elegido presidente ni vicepresidente: El que hubiera servido a la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección, ni el vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere servido durante la mayor parte de cualquiera de los períodos que comprenden los expresados ocho años”.

LEA MÁS: Hay noticias para las personas que están prontas a pensionarse

Rodrigo Chaves quiere modificar la Constitución para aprobar reelección presidencial continua. (Casa Presidencial)

Eso quiere decir que Chaves no puede optar por la reelección inmediata, en las elecciones del 2026. Si quisiera regresar a la presidencia, tendría que esperarse hasta el 2034.

¿Por qué en Costa Rica no se permite la reelección inmediata?

El politólogo Gustavo Araya explica que en Costa Rica no se permite la reelección presidencial inmediata por una razón clara y concreta: para evitar la corrupción.

“Las Constituciones Políticas tienden a darle límites al poder, recordemos que el poder político absoluto corrompe. La Constitución Política de Costa Rica no es una excepción, pues sabe que un mandatario, teniendo tanto poder, no debería estar más de cuatro años, por lo menos no de manera consecutiva, porque va a haber corrupción y esa corrupción hay que frenarla.

LEA MÁS: Gobierno de Rodrigo Chaves da un mensaje de irrespeto a quienes votaron por él, dice politólogo

“Hay quienes dicen que los políticos se cambian igual que los pañales, de manera frecuente y por la misma razón. Lo que tiene que suceder es que, efectivamente, haya un cambio para que el gobierno que entra nos diga cuáles son, además del caso Barrenador, del caso Pista Oscura, de la contratación del BCIE con Choreco, y de algunos otros casos de corrupción, qué otras cosas malas se habrían dado en este gobierno”, aseguró el experto.

Pilar Cisneros niega que el permitir la reelección presidencial continua le haga malo al país. (Cortesía PPSO)

Ahora bien, hasta el 2003 no se permitía la reelección presidencial del todo. En 1969, los diputados de la época hicieron una reforma a la Constitución Política que prohibía la reelección presidencial.

34 años después de esa reforma, en el 2003, los magistrados de la Sala Constitucional la anularon al determinar que “lesionaba los derechos fundamentales a ser electo y a elegir”.

Gracias a esa decisión, Óscar Arias, quien fue presidente en el periodo 1986-1990, pudo reelegirse y volver al poder en la administración 2006-2010.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves aparece en video mal intencionado que representa un gran peligro

Rodrigo Chaves quiere cambiar la Constitución Política

El presidente Chaves ha cuestionado varias veces la Constitución Política y ha dicho que el oficialismo buscará tener al menos 38 diputados en las próximas elecciones para hacer reformas.

En Costa Rica los presidentes debe esperar ocho años para reelegirse. (Rafael Pacheco)

Entre los cambios que quiere hacer está el permitir la reelección inmediata, lo que causa mucha preocupación, ya que, en muchos países, esa ha sido la puerta de entrada para las dictaduras.

La diputada oficialista Pilar Cisneros asegura que ellos no impulsan la reelección indefinida, sino que sea, una sola vez, de forma continua.

LEA MÁS: Pilar Cisneros sorprende al decir que Laura Fernández no sería la única precandidata del oficialismo

“Nosotros hemos hablado de una reelección, lo cual significa un periodo presidencial, seguido de otro periodo presidencial. Es una hipocresía decir que en un país hay reelección presidencial, pero tiene que esperarse ocho años; eso no existe en ningún país del mundo”.

Al preguntarle a Cisneros si esa reelección podría abrirles las puertas a una dictadura, ella asegura que no.

Óscar Arias se reeligió en el 2006 por una reforma que se hizo a un artículo de la Constitución. (José Cordero)

“Eso no es así, cuántos presidentes en Estados Unidos han tenido reelección, se han quedado en el poder ocho años y luego se van para la casa porque saben que no se pueden reelegir otra vez”, expresó.

Buscan perpetuarse en el poder

Pese a la posición que defiende Cisneros, la intención de reformar la Constitución para permitir la reelección causa alarma y preocupación.

“La nueva ola de poder que viene desde Zapote, con este presidente, está tratando de perpetuarse, de eso no hay la menor duda, por eso están pidiendo cuarenta diputados para reformar la Constitución”, dijo el politólogo y sociólogo Francisco Barahona.

LEA MÁS: Este es el lujoso motel decomisado al narco que nadie quiere comprar por una poderosa razón

“En Costa Rica se prohíbe la reelección inmediata por dos razones, una histórica, cuando la reelección fuera de Costa Rica, o en Costa Rica, ya se ha permitido, vienen golpes de Estado, o vienen manipulaciones electorales y fraudes electorales. Detrás de la pureza del sufragio está, justamente, que nadie pueda acumular tanto, ahí entendemos que la Constitución en Costa Rica exige un plazo de ocho años, que es una especie de sistema de curación, de creación de anticuerpos, para que el autoritarismo y la dictadura, no se apoderen del sistema”, agregó.

La Constitución prohíbe la reelección continua para proteger la democracia. (Shutterstock)

Para que en Costa Rica se permita la reelección continua es necesaria una reforma a la Constitución que podría darse por medio de la Asamblea Legislativa.

Se podría presentar un proyecto de ley para cambiar el artículo 132 de la Carta Magna y el Congreso tendría que analizarlo. Por eso es que Chaves necesitaría unos 38 votos en el Congreso, ya que para aprobar esa reforma se requeriría un proceso especial, como en el que se usó en la reforma la Ley de Extradición, y votar varios debates repartidos en dos legislaturas, y en todos se necesitarían al menos 38 votos a favor, de lo contrario no habría reforma.