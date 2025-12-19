El MEP confirma que habrá 132 comedores escolares abiertos durante las vacaciones de fin y principio de año

Una muy buena noticia para miles de familias costarricenses. El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirma que abrirá 132 comedores escolares durante las vacaciones de fin y principio de año.

Buena noticia. El MEP confirma que abrirá 132 comedores escolares en las vacaciones de fin y principio de año. (Jorge Navarro para La Nación)

“Del 15 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026, centros educativos públicos de todo el país ubicados en zonas de vulnerabilidad social mantendrán abiertos sus comedores durante el periodo de vacaciones.

“El servicio se brindará en un horario de 11 a. m. a 1 p. m. ofreciendo almuerzo conforme el menú oficial del programa de alimentación”, explica el MEP.

A la fecha, confirma el MEP, se tiene el registro de 132 centros educativos que participarán del proceso, lo que permitirá beneficiar a más de 11 mil estudiantes.

Eso sí, les recomendamos que se mantenga informado de lo que pasa en el centro educativo de su comunidad porque el propio MEP considera que la lista de centros educativos participantes continúe ampliándose en los próximos días, conforme se integren nuevas confirmaciones.

A continuación la lista detallada de los, por ahora, 132 comedores escolares que abrirán sus puertas: