¿Necesita vacunarse contra la fiebre amarilla? Esto debe saber antes de su viaje

¿Es extranjero residente en Costa Rica y viajará a Colombia en los próximos días? Se debe vacunar contra la fiebre amarilla, pues es requisito, según ha anunciado la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS) en varias ocasiones.

LEA MÁS: MOPT anuncia fecha en la que se suspenderá la restricción vehicular por el resto del año

Si usted es una persona extranjera o costarricense y no se vacuna contra esta enfermedad, no podrá reingresar al país tras su viaje, por eso se requiere tener la vacuna contra la fiebre amarilla, que le protegerá la salud.

Las autoridades han estado anunciando jornadas de vacunación en diferentes partes del país para que los viajeros tengan más posibilidades de recibir la dosis.

Los viajeros a Colombia, ya sean costarricenses o extranjeros, deben vacunarse contra la fiebre amarilla. (CCSS/CCSS)

Sin embargo, si es una persona mayor de 60 años, puede vacunarse solo bajo criterio médico, así como los niños entre 6 y 9 meses.

Recuerda que debe aplicarse la dosis al menos 10 días antes de su viaje. La cita puede conseguirla a través de este sitio web de la CCSS; puede elegir el día y el lugar donde quiere vacunarse.

LEA MÁS: ASOCAPA, las manos silenciosas que acompañan a los pacientes terminales en Cartago

¿Dónde se está aplicando la vacuna contra la fiebre amarilla?

Estos son algunos lugares donde se está aplicando la vacuna contra la fiebre amarilla:

Área de Salud Grecia:

Martes 9 y miércoles 10 de diciembre en el Salón Parroquial, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Alajuela Norte:

Miércoles 10 de diciembre en Plaza Real Alajuela, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Heredia Cubujuqui:

Martes 9 de diciembre en el Campo Ferial Mercedes Norte, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La CCSS está realizando jornadas de vacunación en diferentes partes del país para que los viajeros tengan más posibilidades de vacunarse. (Archivo)

Área de Salud Limón:

De lunes a viernes y hasta agotar existencias en la sede central, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Área de Salud Guápiles:

Se inició el jueves 4 de diciembre. Se realizará los lunes y jueves hasta agotar existencias en el EBAIS central 1 y 2, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Por medio de este enlace se pueden ver otros lugares de vacunación.

LEA MÁS: Álvaro Ramos critica el atraso en la construcción del hospital de Limón