ASOCAPA, las manos silenciosas que acompañan a los pacientes terminales en Cartago

En silencio, con empatía y un compromiso que no descansa, la Asociación Cartaginesa Pro Unidad de Cuidados Paliativos (ASOCAPA) del Hospital Max Peralta se ha convertido en un pilar para los pacientes con cáncer o enfermedades crónicas en etapa terminal que reciben atención en ese centro médico.

Un trabajo que transforma vidas

ASOCAPA brinda apoyo social y equipo médico esencial a pacientes paliativos del Max Peralta y de algunas clínicas de la región. (Cortesía /Cortesía)

ASOCAPA presta equipo médico indispensable como camas ortopédicas, sillas de ruedas, colchones de aire, andaderas, concentradores de oxígeno y más. También brindan alimentos suplementarios, pañales, medicamentos que se le agotan a la CCSS, así como ayuda para alquiler de vivienda o servicios públicos cuando el paciente es jefe de hogar y enfrenta dificultades económicas.

La labor se ejecuta según valoración del trabajo social del hospital, garantizando que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

Cristina Brenes, funcionaria de ASOCAPA, nos explicó cómo funcionan.

“Lo que hacemos es dar apoyo a los pacientes de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, prestar equipo, donar alimentos suplementarios, pañales, medicamentos, comestibles y hasta ayudar con alquiler de vivienda o pago de servicios.

“Algunas de ellas, como los alquileres, se brindan según el estudio de trabajo social, mas no el préstamo de equipo. La asociación recibe fondos de la Junta de Protección Social, pero también debemos aportar una parte del presupuesto, que se obtiene gracias al trabajo de nuestras voluntarias”, explicó.

Actualmente, ASOCAPA cuenta con 20 voluntarias, todas adultas mayores, y una Junta Directiva integrada por ocho personas que trabajan ad honorem. Realizan visitas domiciliares junto con el equipo de salud, colaboran en la clínica con tareas administrativas y cada diciembre entregan regalos a los hijos de pacientes atendidos o fallecidos durante el año.

El voluntariado da dignidad y alivio a los pacientes paliativos del Max Peralta (Cortesía /Cortesía)

Una misión nacida del servicio

Fundada en 2003, ASOCAPA es la organización oficial de Cuidados Paliativos del Max Peralta. Su labor se sustenta en valores como humanismo, honradez, integridad y transparencia, enfocándose en atender las necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales tanto del paciente terminal como de su familia.

Las voluntarias visitan hogares y colaboran en tareas administrativas para aliviar la carga familiar. (Cortesía /Cortesía)

¿Cómo se financia?

La asociación recibe parte de sus recursos de las utilidades de la lotería nacional, según convenio con la Junta de Protección Social (JPS). También obtiene apoyo de voluntarios, asociados, empresas, instituciones y actividades sociales organizadas por las voluntarias.

Usted puede colaborar comprando lotería de la JPS, sumándose como voluntarios, socios o colaboradores, realizando donaciones y apoyando las actividades de recaudación

Cuentas Banco Nacional: Colones (corriente): 100-1-075-007896-4; Dólares (corriente): 100-02-075-600410-5. Cuenta cliente colones: 15107510010078969.

