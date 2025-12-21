¿Dónde y a qué hora ver el primer sorteo de consolación de la Lotería Nacional?

La Junta de Protección Social (JPS) realizará este sábado 21 de diciembre el primer sorteo de consolación tras el Gordo Navideño.

¿Dónde se podrá ver el sorteo?

La transmisión del sorteo estará disponible en la página web oficial de la Junta de Protección Social, el Facebook oficial de la JPS y por televisión abierta en Canal 13, permitiendo a la población seguir el evento en tiempo real.

Detalles del sorteo de consolación

La transmisión estará disponible en Canal 13, la web y el Facebook de la JPS. (JPS/JPS)

El evento corresponde al sorteo extraordinario número 4881, uno de los últimos del 2025.

La extracción de los números se realizará a partir de las 7:30 p.m., según lo establecido en la programación oficial.

Premios anunciados para esta jornada

Para hoy el premio mayor será de ¢2.000 millones, distribuido en cinco emisiones de diez fracciones; es decir, ¢40 millones por pedacito. Además, se sorteará un segundo premio de ¢400 millones y un tercer premio de ¢175 millones, bajo el mismo esquema de distribución.

El valor de cada fracción es de ¢2.000, mientras que el entero tiene un costo de ¢20.000.

Promoción Acumula 2

El primer sorteo de consolación de la JPS se realizará este sábado a las 7:30 p.m. (Jose Cordero/José Cordero)

También estará en juego el segundo acumulado que ya llegó a ¢400 millones. Asimismo, se incluyen 57 bolitas con premios extra y una bolita especial identificada como Acumulado.

