Teleguía Imperdibles

¿Dónde y a qué hora ver el primer sorteo de consolación de la Lotería Nacional?

La Junta de Protección Social efectuará el primer sorteo de consolación de la Lotería Nacional este sábado por la noche, con transmisión en televisión abierta y plataformas digitales

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realizará este sábado 21 de diciembre el primer sorteo de consolación tras el Gordo Navideño.

¿Dónde se podrá ver el sorteo?

La transmisión del sorteo estará disponible en la página web oficial de la Junta de Protección Social, el Facebook oficial de la JPS y por televisión abierta en Canal 13, permitiendo a la población seguir el evento en tiempo real.

LEA MÁS: Felicidades a los ganadores: Estos son los números y series favorecidas del Gordo navideño 2025

Detalles del sorteo de consolación

El Sorteo Extraordinario de Consolación 7 se jugará este 21 de diciembre.
La transmisión estará disponible en Canal 13, la web y el Facebook de la JPS. (JPS/JPS)

El evento corresponde al sorteo extraordinario número 4881, uno de los últimos del 2025.

La extracción de los números se realizará a partir de las 7:30 p.m., según lo establecido en la programación oficial.

Premios anunciados para esta jornada

Para hoy el premio mayor será de ¢2.000 millones, distribuido en cinco emisiones de diez fracciones; es decir, ¢40 millones por pedacito. Además, se sorteará un segundo premio de ¢400 millones y un tercer premio de ¢175 millones, bajo el mismo esquema de distribución.

LEA MÁS: ¿Será el número ganador? La inteligencia artificial sugiere este número y serie para el sorteo de Consolación de Lotería Nacional

El valor de cada fracción es de ¢2.000, mientras que el entero tiene un costo de ¢20.000.

Promoción Acumula 2

15/12/2025, San José, JPS, recorrido cerca de la JPS, para ver la venta de loteria y la gente cambiando premios de la loteria Navideña.
El primer sorteo de consolación de la JPS se realizará este sábado a las 7:30 p.m. (Jose Cordero/José Cordero)

También estará en juego el segundo acumulado que ya llegó a ¢400 millones. Asimismo, se incluyen 57 bolitas con premios extra y una bolita especial identificada como Acumulado.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Junta de Protección SocialJPSLotería NacionalSorteo ConsolaciónNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.