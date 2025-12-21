¿Será el número ganador? La inteligencia artificial sugiere este número y serie para el sorteo de Consolación de Lotería Nacional

Con el Sorteo Extraordinario de Consolación a la vuelta de la esquina, la inteligencia artificial también se sumó a la expectativa y generó una combinación simbólica de la suerte para quienes participarán en el sorteo de la Junta de Protección Social (JPS) este domingo 21 de diciembre.

LEA MÁS: Confusión tras no venderse el Gordo Navideño: la JPS aclara las interrogantes

Millonario sorteo se jugará el domingo

El sorteo, identificado con el número 4881, repartirá un premio mayor de ₡2.000 millones, además de un segundo premio de ₡400 millones y un tercer premio de ₡175 millones, todos distribuidos en cinco emisiones de 10 fracciones, según la información oficial de la JPS.

El Sorteo Extraordinario de Consolación 7 se jugará este 21 de diciembre. (JPS/JPS)

En medio de la expectativa que genera este sorteo tras el Gordo Navideño, la inteligencia artificial generó como número de la suerte el 47 y como serie de la suerte la 318.

Esta combinación no corresponde a una predicción oficial ni garantiza premio alguno, sino que se presenta como una referencia recreativa para quienes acostumbran elegir números guiados por la suerte o la curiosidad tecnológica.

Detalles del sorteo de Consolación

La fracción tiene un valor de ₡2.000, mientras que el entero cuesta ₡20.000. Además, el sorteo incluye la promoción Acumula 2, con un acumulado de ₡400 millones, en la que participan 57 bolitas con premios extras y una bolita con la palabra “Acumulado”.

LEA MÁS: Presidenta de la JPS se refirió a premio mayor no vendido del Gordo Navideño 2025

La Junta de Protección Social recordó que todos los números tienen la misma probabilidad de salir favorecidos. Asimismo, reiteró que los fondos recaudados se destinan al financiamiento de programas sociales y de bienestar en todo el país.

Expectativa tras el Gordo Navideño

Muchos esperan ganar el premio mayor del sorteo de consolación, ya que nadie se dejó el del Gordo Navideño (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

Cada año, el sorteo extraordinario de consolación genera expectativa entre quienes no lograron premios en el Gordo Navideño (máxime que no se vendió el primer premio) pero mantienen la esperanza de cerrar el año con un alivio económico.

Nota realizada con ayuda de IA