Sorteo de Consolación tuvo un incidente técnico que generó confusión en plena transmisión

El sorteo de Consolación presentó un pequeño incidente técnico que generó confusión entre los espectadores, luego de que se reportara un problema con el selector de números cuando el sorteo avanzaba hacia sus premios finales.
Incidente ocurrió en la recta final del sorteo
El hecho se presentó cuando el sorteo avanzaba por el premio número 88 de 100, momento en el que el premio mayor y el segundo premio ya estaban definidos. Durante la extracción de un premio pequeño, salió el número 13, pero al intentar devolver la esfera correspondiente al selector, esta se cayó accidentalmente.
Ante la situación, la persona encargada de cantar los números informó de inmediato lo ocurrido durante la transmisión, lo que provocó una breve interrupción del ritmo habitual del sorteo.
Fiscalización decidió continuar con normalidad
Desde la mesa de fiscalización, se indicó que lo más adecuado era explicar lo sucedido de forma transparente y continuar con el sorteo de manera normal, retomando el proceso desde el premio número 88 en adelante.
Tras esta decisión, el sorteo continuó sin mayores contratiempos, aunque el tercer premio se definió hasta el premio número 97, debido al ajuste realizado tras el incidente.
Premios mayores del sorteo de Consolación
Estos fueron los principales premios del sorteo:
- Premio mayor: ¢400 millones por entero. Número 82 – Serie 844
- Segundo premio: ¢80 millones por entero. Número 87 – Serie 641
- Tercer premio: ¢35 millones por entero Número 28 – Serie 215
Nota realizada con ayuda de IA