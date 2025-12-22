Sorteo de Consolación tuvo un incidente técnico que generó confusión en plena transmisión

El sorteo de Consolación presentó un pequeño incidente técnico que generó confusión entre los espectadores, luego de que se reportara un problema con el selector de números cuando el sorteo avanzaba hacia sus premios finales.

Incidente ocurrió en la recta final del sorteo

El hecho se presentó cuando el sorteo avanzaba por el premio número 88 de 100, momento en el que el premio mayor y el segundo premio ya estaban definidos. Durante la extracción de un premio pequeño, salió el número 13, pero al intentar devolver la esfera correspondiente al selector, esta se cayó accidentalmente.

LEA MÁS: Lotería Nacional: Estos son los números y series favorecidas del primer sorteo de consolación

Ante la situación, la persona encargada de cantar los números informó de inmediato lo ocurrido durante la transmisión, lo que provocó una breve interrupción del ritmo habitual del sorteo.

El número 28 con la serie 215 fue el tercer premio en importancia en el sorteo de consolación del Gordo Navideño. (Captura de pantalla/JPS)

Fiscalización decidió continuar con normalidad

Desde la mesa de fiscalización, se indicó que lo más adecuado era explicar lo sucedido de forma transparente y continuar con el sorteo de manera normal, retomando el proceso desde el premio número 88 en adelante.

Tras esta decisión, el sorteo continuó sin mayores contratiempos, aunque el tercer premio se definió hasta el premio número 97, debido al ajuste realizado tras el incidente.

LEA MÁS: ¿Dónde se vendieron los tres premios del sorteo de Consolación? Esto informó la JPS

Premios mayores del sorteo de Consolación

El 82 con la serie 844 fue el premio mayor del sorteo de consolación del Gordo Navideño. (Captura de pantalla/JPS)

Estos fueron los principales premios del sorteo:

Premio mayor: ¢400 millones por entero. Número 82 – Serie 844

¢400 millones por entero. Número Segundo premio: ¢80 millones por entero. Número 87 – Serie 641

¢80 millones por entero. Número Tercer premio: ¢35 millones por entero Número 28 – Serie 215

Nota realizada con ayuda de IA